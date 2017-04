L'hora treballada a Espanya és 8,5 euros més barata que a la zona euro

Els costos per hora treballada a Espanya pugen a 21,3 euros, 4,1 euros menys que a la mitjana de la Unió Europea i 8,5 euros menys que a la zona euro, segons dades de costos laborals de la Unió Europea publicats per Eurostat i recollits per UGT.

Espanya és la cinquena potència en termes de PIB de l'eurozona, tot i que existeixen 13 països que tenen costos laborals superiors als espanyols, segons el sindicat. Aquests països són Noruega, Dinamarca, Suècia, França, Holanda, Alemanya o Àustria, entre d'altres. Per al sindicat, aquests estats tenen economies "més desenvolupades, productives i avançades en matèria de drets socials".

Segons UGT, aquestes dades posen de manifest la "intensa" moderació de salaris que ha viscut Espanya en els últims anys i que ha propiciat marges "extraordinaris" a les empreses.

Tot i que Espanya "es troba immersa ja en una nova fase de creixement de l'economia", a les empreses espanyoles els va costar el mateix una hora de feina contractada el 2016 que el 2012.

De fet, Espanya és un dels països de tota la Unió Europea on menys han crescut els costos per hora treballada des del 2012 (+0,9%). No és l'únic, però, ja que a Itàlia només han crescut un 0,4% i a Xipre, Grècia i Noruega han caigut des d'aquest any un 6%, un 9,6% i un 11%, respectivament.

Malgrat aquest descens, Noruega segueix estan enter els països amb els costos laborals més cars de la UE.