Liberbank perd un 17% més en borsa i agreuja la seva caiguda

“El mercat està molt espantat, però no hi ha cap evidència de cap problema”. Així expliquen fonts financeres la situació que viu Liberbank. Aquest divendres va perdre un 17,5% més del seu valor i ja acumula deu sessions consecutives caient. Al llarg d’aquesta caiguda lliure, ha perdut un 44%, quasi la meitat del seu valor, per situar-se en els 68 cèntims per acció actuals.

Al sector hi ha unanimitat que Liberbank està pagant els fulminants esdeveniments que s’han viscut aquesta setmana amb el Popular, que, després del seu ensorrament borsari, va viure la seva resolució i venda al Santander per un euro, fet que va comportar la pèrdua del total de la seva inversió a accionistes i bonistes. Des de dimecres, quan es va certificar l’operació, el Liberbank ha perdut un 38%, un percentatge que equival a uns 600 milions d’euros.

Liberbank va néixer el 2011 com a fruit de la fusió entre Cajastur, Caja de Extremadura i Caja Cantabria. Forma part dels set bancs petits espanyols -coneguts com els set nans - i no té, asseguren fonts financeres, problemes de solvència. I, segons fonts pròximes a l’entitat, tampoc no pateix la fuga de dipòsits que va acabar amb la liquiditat del Popular i que va propiciar la seva resolució. Aquestes fonts apuntaven que les oficines operen “amb normalitat”. El que sí que està patint Liberbank és la seva condició de banc petit en un moment de tipus a mínims, una regulació molt exigent especialment difícil de complir per les entitats petites i la digestió de les aventures immobiliàries dels anys anteriors a la crisi.

Efecte dòmino

L’analista Daniel Pingarrón, d’IG Markets, explicava ahir a Europa Press que la caiguda de Liberbank és fruit del “pànic” dels accionistes i al fet que, després del Popular, Liberbank és la següent entitat més dèbil d’entre les espanyoles.

En els últims anys, i tal com va explicar l’ARA, s’havia especulat amb un possible interès de la catalana CaixaBank per Liberbank. El 2014 va ser l’entitat més mal valorada en els tests d’estrès i això la va situar a les quinieles com a ferma candidata a ser adquirida. En aquell moment, el banc català valorava l’encaix geogràfic que tindria l’operació: Liberbank té molta presència a Astúries, Cantàbria i Extremadura, territoris on l’entitat de l’estrella no té una gran quota de mercat.