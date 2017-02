La majoria dels presidents i consellers delegats de l’Íbex-35 no són actius a les xarxes socials. Segons un informe d’Estudio de Comunicación, un 62% d’aquests directius no tenen perfil a Twitter ni a LinkedIn. Només un 9% són presents a totes dues xarxes. Aquesta tendència, però, no es repeteix en les seves companyies, que, segons l’estudi, han incrementat la presència digital. Un 97% són a LinkedIn, mentre que un 83% tenen perfil propi a Twitter.