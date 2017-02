Llàgrimes de mòbil

UNA PANDÈMIA DEL SEGLE XXI

La funda protectora i la bateria de reserva tenen un nou company a la llista d’accessoris imprescindibles que hem de posar a la bossa quan sortim de casa amb les nostres andròmines digitals i connectades: el comptagotes de llàgrimes artificials. Al passadís del fons del pavelló 6 hi exposa la farmacèutica Novartis, i no per promoure cap aplicació de les dades massives al sector sanitari, sinó unes gotes lubricants amb àcid hialurònic que hidraten els ulls quan s’han ressecat perquè hem estat mirant fixament les pantalles massa estona sense parpellejar. Aquest problema ja afecta més del 10% dels ciutadans més grans de 40 anys, i també es deriva de l’ús d’ordinadors. Per cert, l’especialista de Novartis em va tombar el tradicional consell de treballar amb la pantalla a l’alçada de la vista: diu que és millor mantenir-la una mica per sota per tenir les parpelles superiors lleugerament tancades.

SONY MARCA PERFIL AUDIOVISUAL

Després de la sobredosi de nous smartphones entre dissabte i diumenge, el MWC ha començat amb pocs aparells nous pendents de presentar. Hores abans que ho fessin marques genèriques com HiSense i Wiko, Sony va desvelar l’Xperia XZ Premium, que ja porta la gamma alta incorporada en el preu. Les seves especificacions són un bon compendi del que podem esperar dels mòbils de preu més elevat, en aquest cas amb un pes destacat en l’apartat de captura d’imatge com correspon a la marca: la bèstia grava vídeos a càmera quatre vegades més lenta que un telèfon normal, comença a fotografiar abans de prémer el disparador, la pantalla té resolució 4K i HDR, l’àudio és d’alta resolució i descarrega dades a una velocitat de fins a un gigabit per segon gràcies al mòdem X16 del processador Snapdragon 835. Ara veurem si surt a la venda abans o després que el Gigabit Phone de ZTE, equipat amb el mateix xip.

L’ÚLTIMA MILLA

Com que els smartphones s’assemblen cada vegada més els uns als altres, ja no serveixen com a ganxos visuals per als reportatges fotogràfics i de vídeo sobre el MWC. I la quantitat de pallassades que pot fer un robot també té un límit. Per això han estat tan ben rebuts els cotxes, que sempre donen joc en un informatiu de televisió. Però el fet és que hi ha més rodes als estands d’empreses de telecomunicacions que als de marques de cotxes. Al de Ford, per exemple, no n’hi ha cap. L’empresa dedica el seu espai a tres projectes dels més de 600 que van participar en el seu concurs de solucions per resoldre l’anomenada última milla dels desplaçaments, la que hi ha entre el vehicle i la porta de casa. Així, l’Autolivery és un dron que et puja les bosses del supermercat des de la furgoneta de repartiment -que podrà ser autònoma- fins a la cuina del pis. El Carr-e és una plataforma motoritzada que sembla una Roomba de la mida d’una roda de recanvi i pot transportar objectes o persones. I el TriCiti és un tricicle elèctric plegable que es pot transformar en carret per portar des de criatures fins a pals de golf.