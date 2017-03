Llançament ‘in extremis’ per a una marca sense empresa

El misteri de Level, la marca que IAG ha creat per al llarg radi low cost del Prat, es va resoldre ahir després de tres mesos d’incògnites sobre la fórmula escollida pel grup d’aerolínies. Finalment la hipòtesi més popular ha sigut l’encertada i Walsh va anunciar -vestit amb els nous colors corporatius, el verd i el blau- una aerolínia amb nom propi desmarcada de la resta de companyies del grup com a resposta a l’estratègia que estrenarà Norwegian aquest estiu a Barcelona. El llançament arriba tan sols dos mesos abans que s’enlairin els vols i a dues setmanes que acabi març, el límit marcat per Walsh per presentar l’estratègia.

No obstant, per ara Level no existeix com a aerolínia. IAG va estrenar l’operativa en forma de marca dins del grup, operada per Iberia, encara que la intenció de Walsh és que es converteixi en empresa l’any que ve. De fet, el primer directiu de la companyia va apuntar que Level no limitarà l’operativa a Barcelona i que podria arribar als “30 avions”, amb bases en diferents ciutats europees. Aquest detall podria explicar que IAG hagi descartat finalment fer els vols amb Iberia Express, la marca que ja utilitza l’aerolínia per a rutes de baix cost.

Walsh tampoc va anunciar qui serà el directiu al capdavant de Level, fet que fa pensar que la nova marca funcionarà de moment sota les ordres d’Iberia i es convertirà en la cinquena insígnia del grup IAG, que ja té Aer Lingus, British Airways, Iberia i Vueling sota el seu paraigua.

Interès sobtat

L’anunci de Walsh va arribar mesos després que Norwegian presentés la seva oferta de vols als Estats Units des de la capital catalana. De fet, IAG s’ha avançat a l’estrena de l’aerolínia escandinava i començarà a volar l’1 de juny a Los Angeles, quatre dies abans que ho faci l’aerolínia escandinava. No és la primera vegada que IAG (o Iberia, en aquest cas) respon a l’estratègia comercial d’un competidor copiant la seva aposta.

L’aerolínia ja va crear Clickair després del naixement de Vueling i va reproduir el model de l’aerolínia catalana fins que va forçar la fusió entre totes dues aerolínies. Més tard, Iberia va aplicar la mateixa estratègia amb Spanair, quan va duplicar les rutes i va combatre la companyia als despatxos fins a fer-la fracassar.