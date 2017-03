Lliçons del dèficit: d’Europa a la CUP

Les dades de dèficit del 2016 contenen algunes lliçons. Primera: el govern central i autoritats com la Comissió Europea sempre han culpat les autonomies dels reiterats dèficits d’Espanya. Veient les dades ja és evident que no és així: l’Estat i la Seguretat Social van ser les úniques administracions que no van reduir els desequilibris. En dirà alguna cosa Brussel·les?

Segona lliçó: com pot ser que l’Estat i la Seguretat Social no rebaixin el dèficit quan Espanya va créixer per sobre del 3% per segon any seguit? Encara més, si no fos pels canvis precipitats que es van fer en l’impost de societats (equivalents a una pujada de l’impost), l’Estat hauria tancat l’any amb més dèficit que el 2015. Què passarà quan, inevitablement, l’economia es desacceleri?

I tercera: la política i els gestos són una cosa, però l’economia n’és una altra. La Generalitat va reduir el dèficit del 2,88% al 0,93% gràcies al veto de la CUP als comptes i a la consegüent pròrroga pressupostària. Dit d’una altra manera: la CUP va facilitar la retallada de dèficit més important de tota la crisi.