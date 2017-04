Llum verda perquè segueixin operant les gasolineres sense personal

Les gasolineres desateses -és a dir, les que funcionen automàticament, sense personal-, moltes de les quals lligades a grans superfícies comercials, tenen l’aval judicial. El Tribunal Constitucional va dictar ahir una sentència que beneeix aquest model de negoci, contra el qual les patronals de les estacions de servei havien iniciat una croada. La sentència estima parcialment un recurs presentat per la Generalitat i anul·la una part del decret de l’Estat que regula aquestes gasolineres perquè entén que envaïa les competències del Govern en la regulació del comerç interior.

Així, aquestes gasolineres poden implantar-se en el territori, tal com volia el govern central quan el 2013 va modificar la legislació amb un decret de mesures urgents per liberalitzar l’economia i promoure la competència. El model té el suport de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència, que va emetre un informe en què avalava aquestes gasolineres automàtiques, sense personal, com a mesura per suprimir les barreres d’entrada en el negoci i per rebaixar els preus.

L’Agrupació Espanyola de Venedors Minoristes de Carburants i Combustibles (Aevecar) considera que la sentència deixa la porta oberta perquè les comunitats que tenen competències de comerç interior, com Catalunya, puguin així decidir si l’espai que ocupen les gasolineres de les grans superfícies es computa com a superfície d’exposició i venda al públic.

De moment, a Catalunya el Govern no es planteja canvis en la regulació d’aquestes gasolineres perquè “el model actual funciona”, segons fonts de la Generalitat. Aquestes gasolineres no tenen una regulació específica a Catalunya, més enllà de la que reforça les mesures de seguretat perquè no compten amb personal.

Segons la CNMC, l’existència de gasolineres sense personal té un impacte immediat en l’abaratiment dels carburants, tal com passa en els països europeus on estan més implantades.

La patronal pressiona

La patronal, però, reclama a l’Estat una revisió a fons de la regulació. Les patronals de les gasolineres tradicionals, com l’Associació Provincial d’Estacions de Servei de Barcelona, han demanat més d’un cop que s’obligui les gasolineres low cost a tenir almenys un empleat, encara que només sigui per motius de seguretat.

De fet, algunes comunitats han aprovat normes que obliguen a un mínim de personal en les gasolineres, fet que està en el punt de mira de les autoritats de Brussel·les per si hi pot haver una vulneració de la directiva de serveis, segons fonts del sector.