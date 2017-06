Logística i energia frenen la captació d'inversions de Basf per Espanya

La multinacional Basf considera que els elevats costos logístics i energètics d'Espanya deixen a la filial espanyola sense poder competir per captar algunes de les inversions del grup, especialment les de química bàsica i intermèdia.

"Amb ample ferroviari europeu i energia més barata podríem competir en moltes categories d'inversions que ara no es plantegen perquè no tenim elements de competitivitat", ha indicat aquest dimecres el director general de Basf Española i responsable del grup a la península Ibèrica, Carles Navarro.

La directora de producció de Basf a Espanya, Anne Berg, ha destacat que hi ha productes de més volum, sobretot en la química intermèdia, en que el transport "juga un rol molt important".

De fet, Basf, amb altres cinc socis logístics, té aturada una inversió de 30 milions d'euros a Tarragona per fer una terminal ferroviària d'ample europeu. La inversió està pendent des de fa anys del corredor del Mediterrani i de que arribi el tercer fil fins a Vila-seca.

Segons Navarro, quan es produeixi aquest fet la inversió es farà immediatament. Però el directiu de la multinacional alemanya ha indicat que el govern espanyol ha anat incomplint les previsions, malgrat que "no s'ha de perdre l'esperança" de que pugui arribar l'ample europeu a Vila-seca el 2020, que és la darrera previsió.

També ha indicat que la política industrial, malgrat que Brussel·les aconsella que elevi el seu pes fins el 20% de l'economia espanyola (ara és al voltant del 16%), no sembla una de les prioritats del govern de l'Estat, tal com es demostra amb el fet de que el departament d'Indústria hagi quedat dins del ministeri d'Economia perdent l'entitat pròpia.

Respecte al moment polític de Catalunya, el màxim directiu de Basf a l'Estat ha indicat que no provoca inquietud en la direcció a Alemanya, malgrat que el de Tarragona és el complexe industrial més important del grup al sud d'Europa. "No hi ha cap indici de que Basf canviï ni un mil·límetre la seva estratègia per Espanya per la situació política aquí", ha dit.

Basf pensa invertir aquest any a Espanya uns 40 milions d'euros. Malgrat que Tarragona s'endurà una part important de les inversions, aquest 2017 prioritzarà la modernització de la planta de pintures per l'automoció de Guadalajara, que s'endurà entre 8 i 10 milions.

Tor el grup va facturar l'any passat a Espanya 1.164 milions d'euros, un 1% més que l'any anterior, quan s'havia produït un descens del 3%. Segons Carles Navarro, això significa un canvi de tendència perquè, a més, en volum el creixement va ser molt més alt, de dos dígits, però en facturació el creixement va ser molt inferior pel baix preu del petroli, el gas i les matèries primeres. Per aquest any la companyia preveu seguir en ascens. Del total de productes fabricats per Bas a Espanya, dos terços van anar a la exportació, amb una facturació a l'exterior superior als 1.000 milions d'euros.