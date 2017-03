L’oportunitat que ens dona el menjar halal

En un món en què el consumidor cada dia es preocupa més per l’origen i per com han estat produïts els aliments, la certificació va en augment. Avui us voldria parlar de la importància dels certificats, però, sobretot, d’un en concret que per la nostra ubicació geogràfica considero que és molt important: la certificació halal. En àrab halal significa “el que està permès” des del punt de vista de la religió musulmana. Així, els aliments halal seran els que no contenen alcohol, provenen d’animals sacrificats segons el ritual halal o no siguin de l’espècie porcina, entre altres especificacions. Aquesta certificació no es pot aplicar només als aliments, sinó també a sectors com el turisme, la moda, els cosmètics, la banca i les finances i, fins i tot, als fàrmacs. Aquesta certificació a Espanya depèn de l’Institut Halal de Còrdova.

Catalunya es troba en una situació idíl·lica per a aquesta certificació: al nord, a França, ens trobem amb el mercat més gran d’Europa d’aquests aliments -amb més de 6 milions de consumidors- i, al sud, hi tenim tot el nord de l’Àfrica i el Pròxim Orient, on el percentatge de musulmans és, en molts casos, superior al 85%. A més, són països que importen la major part d’aliments que consumeixen, amb casos com l’Aràbia Saudita i Qatar, on compren fora entre el 75% i el 90% del que mengen. Segons les últimes dades, aquesta indústria mou 2,5 billons de dòlars a tot el món i creix un 30% cada any.

A Catalunya ja hi ha 69 empreses que venen els seus productes amb aquesta certificació. Destaca el sector de carn de boví, que ha passat d’exportar unes 2.900 tones de carn amb certificació halal el 2012 a 5.500 el 2014. A nivell internacional, destaco l’anunci de l’empresa líder de productes carnis a tot el món BRF, que crearà una companyia especialitzada en aliments halal, que anomenarà One Foods. Aquesta empresa ja té una quota molt important en la carn de pollastre a tots els països del Pròxim Orient.

M’agradaria afegir que la certificació és una manera d’aportar un valor afegit al nostre producte i de poder situar-lo al preu que busquem. Actualment, és molt important que des de l’empresa informem molt bé de tot el que afecti el nostre producte. Hem de pensar que si no ho fem nosaltres ho explicaran uns altres, que de ben segur que ho faran malament. No oblidem l’efecte que tenen les xarxes socials ara, tant per bé com per mal. En la mateixa línia, és curiós observar que, com més sap el consumidor sobre la manera com produïm els aliments, més restrictiu es torna a l’hora de comprar. Estem fent alguna cosa malament?