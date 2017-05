L'oposició municipal alerta que la revisió del cadastre encarirà els lloguers a Barcelona

El portaveu del grup municipal demòcrata a l'Ajuntament de Barcelona, Joaquim Forn, ha alertat aquest dijous que la revisió cadastral que ha sol·licitat el govern municipal podria encarir encara més els preus dels habitatges de lloguer a la ciutat.

L'ajuntament de Barcelona, i també el de Terrassa, han demanat al ministeri d' Hisenda la revisió del cadastre, que entrarà en vigor el primer de gener, i que de mitjana comportarà un increment del 30%, segons publica 'El Periódico'.

"Em sembla vergonyós", ha declarat Forn, que ha recordat que el seu grup ha encunyat la frase que "Colau és una broma per als rics, un malson per a les classes mitjanes i un càstig per als més desfavorits".

Per al portaveu demòcrata al consistori, la revisió cadastral demostra que "això ho està complint cada dia".

Segons Forn, la revisió del cadastre "va contra la línia de flotació d’aquestes classes mitjanes, de la gent que cada dia té dificultats per tirar endavant i no es beneficia de cap dels ajuts de l’administració", i ha assegurat que "s'ha d'estudiar molt bé quina repercussió tindrà en el preu del lloguer".

"Quan un propietari veu que li augmenten el cadastre, algú de l’Ajuntament s’ha preguntat a qui li repercutirà aquesta pujada?", ha dit Forn, que al seu parer "és evident que anirà directament als llogaters" i a "les classes mitjanes en general".

La revisió dels valors cadastrals, que a Barcelona no es feia de forma completa des del 2002, té una repercussió fiscal directa, per exemple en l' impost sobre béns immobles (IBI). Tant l'Ajuntament de Barcelona com el de Terrassa ja han anunciat mesures per pal·liar l'impacte de la revisió en aquest impost.