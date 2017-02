L'oposició reclama per separat investigar el cas Bankia al Congrés i el PP demana que consolidin una petició

El cas Bankia té molts números d'acabar-se investigant al Congrés dels Diputats. El PSOE ha presentat aquest dimarts una petició de creació de comissió d'investigació, arran de la imputació, ahir, de l'exgovernador del Banc d'Espanya Miguel Ángel Fernández Ordóñez, i de tres alts càrrecs del supervisor. La petició dels socialistes s'acumula a la que ja va presentar fa unes setmanes Units Podem, i que podria ser debatuda en el ple de la setmana que ve si així ho acorda la junta de portaveus. Aquella, però, ampliava el focus i reclamava la investigació més àmplia dels rescats bancaris, i el PSOE no ha aclarit si s'adherirà a la petició de Podem.

De la seva banda, ERC també ha presentat una petició de creació de la comissió d'investigació similar. El dubte, però, és ara saber si els partits seran capaços de posar-se d'acord en una sola petició, per tal d'imposar al PP la creació d'aquesta comissió.

La junta de portaveus ja ha decidit que les peticions de creació de la comissió d'investigació es debatin en el ple de la setmana que ve, quan els partits podrien arribar a acordar fusionar les iniciatives o adherir-se a una d'elles. "Hi ha un fervor investigador, però cal intentar consolidar-lo en un text definitiu", ha considerat el portaveu parlamentari del PP, Rafael Hernando, que no ha aclarit si donaran suport a alguna de les peticions.

"Volem que es depuri la porqueria que s'ha acumulat durant anys i que han provocat que tanta gent patís tant", ha afirmat el portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, després de registrar la seva petició, presentada juntament amb Compromís.

Ciutadans, per la seva banda, ha demanat la compareixença del governador actual del Banc d'Espanya, Luis María Linde, a la comissió d'Economia. Segons ha explicat el portaveu al Congrés del partit taronja, Juan Carlos Girauta, volen que s'investigui "en el seu conjunt" les males pràctiques de les entitats financeres i no només una part, com segons ells demana la petició de comissió d'investigació del PSOE. "Nosaltres volem una comissió per a la investigació de totes les caixes i si té aquesta pista, endavant", ha reblat Girauta sobre la possibilitat que acabin de donar suport a la petició de la resta de partits.

Si els partits són capaços de llimar les seves diferències, amb tota seguretat el Congrés acabarà investigant l'escàndol, amb la compareixença de Linde, Fernández Ordóñez, els imputats, i experts en el rescat bancari.

Banca pública

Units Podem, a més, demanaran que les dues entitats encara nacionalitzades, Bankia i Mare Nostrum, es converteixin en una "banca pública", segons ha explicat el portaveu d'En Comú Podem, Xavier Domènech.