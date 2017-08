La Comissió Antimonopoli d'Alemanya critica l'interès de Lufthansa per comprar Air Berlin

La Comissió Antimonopoli d'Alemanya ha criticat aquest dijous la possible compra d'Air Berlin per part de Lufthansa, una operació que està actualment en vies de negociació després que la primera es declarés insolvent aquest dimarts. La Comissió ha recordat que aquestes dues companyies "són competència directa en moltes rutes". Cal recordar que són les aerolínies més grans del país, i una eventual fusió suposaria la creació d'un gegant del transport aeri a Alemanya.

El cap de la Comissió Antimonopoli, Achim Wambach, ha arribat a admetre aquest dijous que prefereix una adquisició d'Air Berlin "per part de Ryanair que per part de Lufthansa". Són declaracions que ha fet al mitjà alemany 'Rheinische Post', en què també ha advertit que el crèdit de 150 milions que el govern de Merkel va atorgar a Air Berlin per garantir els vols ja programats podria ser incompatible amb les normes d'ajudes estatals.

Ryanair també ha criticat les converses entre les dues aerolínies alemanyes i ha presentat una queixa formal davant l'organisme alemany de regulació de la competència i davant la Comissió Europea. La companyia irlandesa considera que les ajudes de l'executiu de Merkel estan dirigides a facilitar la compra d'Air Berlin per part de Lufthansa.

Per la seva banda, el director general de l'aeroport de Dusseldorf, Thomas Schnalke, ha mostrat aquest dijous la seva satisfacció pel que fa a la concessió del préstec. Per a Schnalke, Air Berlin "és un deutor fiable".

Lufthansa vol fer-se amb el 63% de la flota d'Air Berlin

En plena negociació per conèixer el desenllaç d'Air Berlin, Lufthansa ha comunicat que vol fer-se amb el 63% de la flota actual de l'aerolínia en fallida. Air Berlin compta actualment amb 144 avions, i el seu principal rival al país vol aconseguir-ne 90. Segons Lufthansa, aquesta quantitat seria "l'adequada", tal com publica l mitjà 'Süddeutsche Zeitung'. A través d'aquesta operació, Lufthansa adquiriria, entre d'altres, 40 avions de curt i mitjà radi i probablement la majoria dels 17 avions que utilitza Air Berlin per cobrir els seus vols de llarga distància.