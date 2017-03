Expropiar forns de pa: l'amenaça de Maduro davant l'escassedat

Nicolás Maduro ha declarat la guerra contra els forns de pa de Veneçuela. El president del país considera que els productors fan creure a la gent que hi ha escassedat d'aquest producte. Segons Maduro, ho fan per malmetre la imatge del govern, i és per això que ha establert mesures per guanyar l'anomenada ' guerra del pa'.

Ara mateix, els diferents forns del país estan obligats a utilitzar un 90% de la farina que els dóna l'estat per produir únicament pa. Qualsevol establiment que no faci servir la farina que se'ls lliura o produeixi pa fora de les regles establertes pel govern serà nacionalitzat.

Què està passant a Veneçuela?

" Qualsevol forn de pa que incompleixi la normativa serà ocupada pel govern i lliurada als CLAP [uns grups comunals que distribueixen aliments a preus subsidiats a zones populars] perquè funcioni de nou", ha explicat Tareck El Aissami, vicepresident de Veneçuela.

El Aissami, mà dreta del president, ha assegurat que es mobilitzarà una xarxa de supervisors que vigilaran més de 700 forns de pa de Caracas. "Els responsables de la guerra del pa ho pagaran, i després no podran dir que es tracta d'una persecució política", afegia Maduro.

A tot això, el gremi que reuneix els productors del país nega que es tracti d'una estratègia política i assegura que la farina que se'ls dóna és insuficient per cobrir la demanda. Aquests últims dies es veuen llargues cues a les portes dels establiments i diverses associacions ja han denunciat la situació.

La setmana passada el president de la Confederació d'Associacions de Porductors Agropecuaris (Fedargo), Antonio Pestana, advertia que "l a capacitat productiva del país cobrirà només el 33% de la demanda o el que és el mateix, tan sols quatre mesos de consum durant tot l'any".

Aquesta situació és un dels nombrosos conflictes oberts a aquesta república de l'Amèrica del Sud. La crisi econòmica que sacseja Veneçuela es va agreujar el 2014 amb la caiguda del preu del petroli, un recurs que representa el 96% de les divises d'un país que depèn molt de les importacions.