Mango ja ha destinat 600 milions d’euros a les seves ‘megastores’

El procés de transformació de Mango que ha de sanejar els comptes de la companyia catalana passa per les botigues insígnia. La firma de moda ha invertit un total de 600 milions d’euros per obrir 200 megastores des del 2013, data en la qual va iniciar la sacsejada empresarial i de canvi d’imatge de la marca. Aquesta sèrie d’apostes ha tingut com a culminació la inauguració aquesta setmana de la flagship de la marca a Serrano, en plena milla d’or madrilenya. “Aquesta botiga ha sigut molt esperada, perquè a Madrid no havíem trobat un espai icònic”, va explicar el vicepresident executiu de Mango, Daniel López, en una trobada amb els mitjans. Amb aquesta botiga, la marca catalana s’avança unes setmanes a l’obertura que té prevista Inditex al mateix carrer, on apujarà la persiana el seu Zara més gran del món.

Les megastores tenen una superfície a partir de 800 metres quadrats i fins a més de 3.000, que ofereixen totes o la majoria de les línies del grup. López va afirmar que la firma tèxtil ha fet un “esforç brutal” en poc temps per mantenir un alt ritme d’obertures fins a arribar a les 200 botigues insígnia. “Seguirem amb un creixement més racional per desenvolupar aquest concepte amb un ritme de 60 a 70 obertures a l’any”, va destacar el directiu.

Mango tampoc es descuida el comerç electrònic i vol que la tecnologia sigui cada vegada més present a les seves botigues. L’empresa ja incorpora en alguns establiments emprovadors interactius i una zona específica per recollir les comandes de la web a la mateixa botiga. “L’objectiu de la companyia és que el 2020 les vendes del comerç electrònic suposin el 20%”, va explicar López. La marca va tancar el 2015 amb unes vendes a través d’internet per valor de 234 milions, una xifra que suposa el 10,7% del total de vendes de la multinacional catalana.