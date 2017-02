Mapfre guanya 775 milions el 2016, un 9,4% més

Mapfre va registrar un benefici net de 775 milions d'euros en 2016, fet que suposa un augment del 9,4% respecte a l'any anterior, impulsat pel bon comportament dels seus tres principals mercats (Espanya, Brasil i els Estats Units) i pels " magnífics "resultats de Mapfre RE, que va elevar el seu benefici un 22% en l'any.

Descomptant els extraordinaris obtinguts en 2015 i 2016, el benefici net de Mapfre va créixer un 41% l'any passat, segons ha informat aquest dimecres el grup a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Els ingressos de l'asseguradora van créixer un 1,5% el 2016, fins als 27.092.000 d'euros, mentre que el volum de primes va arribar als 22.813.000 d'euros, un 2,2% més que el 2015. "2016 ha estat un any molt positiu per a Mapfre, la nostra estratègia, basada en el creixement rendible, ens ha permès incrementar els beneficis gairebé un 10% i consolidar la nostra posició en els principals mercats", ha destacat el president de Mapfre, Antonio Huertas.

El patrimoni net al tancament de 2016 es va situar en 11.444.000 d'euros, amb un increment del 10% respecte a l'any anterior, gràcies al bon comportament dels mercats i la positiva evolució de les principals divises (Real brasiler i dòlar). Els fons propis, per la seva banda, es van incrementar un 6,4% fins a arribar als 9.127.000 d'euros, i els actius totals van créixer un 7% i al tancament de l'any se situaven en 67.882.000 d'euros. Així mateix, el grup ha destacat l'evolució de la ràtio combinat, que ha disminuït 1,2 punts en l'últim exercici, fins situar-se en el 97,4%.

El consell d'administració de Mapfre ha acordat proposar a la junta general d'accionistes el pagament d'un dividend complementari amb càrrec als resultats de 2016 de 8,5 cèntims d'euro bruts per acció, amb la qual cosa el dividend total a càrrec de l'exercici serà de 14,5 cèntims d'euro per títol, amb una rendibilitat del 5,03% a preus actuals. La companyia destinarà un total de 447 milions d'euros per a aquesta retribució als seus accionistes, un 11,5% més que el 2015, amb un 'pay out' que s'ha elevat en l'últim any del 56,5% al 57,6 %.