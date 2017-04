Marcel Coderch: "El monopoli del taxi s’acabarà dissolent per ineficient"

Marcel Coderch (Olot, 1953) és enginyer de telecomunicacions, però fa més d’una dècada que es dedica a resoldre els conflictes de competència. Primer com a vicepresident de l’antiga Comissió del Mercat de les Telecomunicacions (CMT) i ara al capdavant de l’Autoritat Catalana de la Competència (Acco), aposta per una regulació més flexible en àmbits com l’economia col·laborativa i per garantir un mercat amb competència real entre els operadors de telecomunicacions.

¿Es pot parlar de competència quan el mercat de telefonia es concentra en tan pocs operadors?

No es pot parlar d’un mercat amb competència real, sinó d’un de tipus oligopoli en què es produeixen comportaments estratègics. Aquest és un tema que ha de posar sobre la taula la CNMC, perquè és un mercat estatal i l’Acco no s’hi pot ficar gaire. És el que passa en un sector que es consolida i es va fent més madur, que els actors es redueixen fins que al final han quedat els tres magnífics. És cert que hi ha MasMóvil, que encara no ha assolit el nivell dels altres, però segurament se’n sortirà bé.

En els últims mesos les tres grans operadores s’han posat d’acord per encarir els preus dels paquets convergents. Què en pensa d’aquestes pràctiques?

Ho veuen molt clar: si en lloc de competir ens repartim el pastís, ens anirà a tots millor. Ningú vol entrar en una guerra de preus per augmentar la seva quota de mercat i perdre rendibilitat. Les guerres de preus comencen quan n’hi ha un que no està d’acord amb la quota de mercat que té. Si els tres són prou rendibles, els interessa intentar pujar tots alhora. D’aquesta manera el consumidor no té gaires temptacions de canviar perquè les condicions són molt semblants. El mercat s’ha complicat perquè ara tot va de combinats i fa més difícil als reguladors calcular si els costos justifiquen els augments. Ells diuen que cada vegada hi ha més demanda, per la xarxa mòbil, i això implica més inversions que s’han de recuperar d’aquesta manera.

¿És positiu que la CNMC es torni a dividir en dos organismes diferents?

Quan jo estava a la CMT ja vam fer un informe bastant crític sobre la fusió dels reguladors. La qualitat i la intensitat de la regulació han baixat perquè un sol organisme no pot atendre-ho tot: trens, avions, correus, energia… Ens caldrien un munt de Leonardos da Vinci moderns! Personalment, em preocupa molt el sector financer. Diuen que és el més regulat, i és cert, però internament. Mai he vist un expedient de competència contra els bancs; al revés. Quan una entitat té problemes la solució és reduir la competència i fusionar-les. Estem en una situació en la qual pocs bancs tenen la majoria del mercat i si tenen una altra ronda de complicacions encara en seran menys.

El conflicte entre el taxi i plataformes com Uber o Cabify ha pujat de to en els últims mesos. Quina solució hi veu?

El monopoli del taxi s’acabarà dissolent perquè és ineficient. Si hi ha una manera millor de fer les coses, hem de trobar-la. No ens podem encasellar a mantenir un model perquè sempre ha sigut així, i més si es demostra que surt més car i genera més pol·lució. La regulació del taxi s’ha de revisar perquè respon a criteris d’abans que ara podrien no ser vàlids. Això no vol dir que els taxistes actuals no tinguin certs drets adquirits. Caldrà trobar una manera de compensar-los: des de pagar una part del preu de les llicències fins a crear un fons on els conductors d’altres plataformes paguin un percentatge durant un temps determinat per recuperar aquests diners. Cal tenir en compte, però, que les llicències valen tants diners perquè l’Estat els va donar un monopoli i també hauria de rebre part d’aquest valor.

En el debat sobre Airbnb, l’Acco també s’ha inclinat més per un canvi en la normativa.

S’hauria de buscar un mecanisme de regulació més flexible. Quan no permets que es construeixin més hotels, el que fas és atorgar una renda de monopoli als que ja hi ha. Esperem que no es doni per tancat aquest problema amb la normativa actual, que és una regulació que serveix per parar el cop i guanyar temps. De totes maneres, també hem de tenir en compte que darrere l’economia col·laborativa hi ha qui es munta un hotel repartit en diversos pisos.