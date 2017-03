Mercadona ha crescut un 3,9% durant el 2016 i arriba fins els 636 milions de benefici

La cadena de supermercats Mercadona ha aconseguit un creixement durant el 2016 d'un 3,9%, el que es tradueix en 636 milions d'euros de benefici net.

Pel que a fa les vendes, aquestes han arribat fins els 21.623 milions d'euros després que en 2015 aquestes ascendiren fins els 20.831 milions. Així ho ha explicat el seu president, Juan Roig, en la presentació de resultats de la cadena, l'única compareixença davant la premsa que realitza a l'any.

En l'àmbit de la plantilla, aquesta ha augmentat en 4.000 llocs. Amb aquest creixement la plantilla de la cadena de supermercats arriba fins els 79.000 treballadors.

Sobre les previsions per a 2017, Juan Roig ha anunciat una reducció dels beneficis des dels 623 de 2016 fins els 200 milions d'euros d'enguany. Aquesta important rebaixa tindria el seu origen en una "forta inversió per garantir el futur" d'entre 1.000 i 1.200 milions d'euros.

Pel que fa a les línies estratègiques de Mercadona, l'empresa de valenciana ha destacat la seva futura implantació a Portugal.

Així mateix, l'empresari valencià ha destacat l'aposta per la seguretat alimentària de la cadena i la defensa d'un "nou model" de tenda que ofereix "una major accessibilitat per al client i un major estalvi energètic". Aquest nou model, encara testimonial, s'implantarà progressivament.

Com a fet més anecdòtic, però simbòlic per l'origen valencià de Mercadona, Juan Roig ha destacat que, amb la posada en marxa de màquines espremedores de taronges en tots els supermercats a partir del 3 d'abril, aconseguiran vendre 75 milions més de quilos de cítrics "que se sumaran als que ja es venen. No restaran". Unes taronges que Roig ha subratllat que durant 10 mesos seran d'origen espanyol, "tot l'any a excepció de juliol i agost quan ací no hi ha producció".