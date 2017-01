Merlin i Acciona negocien crear un gegant de l'habitatge de lloguer a l'Estat

La socimi (societat immobiliària cotitzada) Merlin Properties i Acciona negocien una possible fusió de les seves filials d'habitatge de lloguer, que donaria pas a la primera immobiliària de pisos en renda a l'Estat, segons informa Europa Press citant fonts coneixedores de l'operació, que es valora en uns 350 milions d'euros.

Amb aquesta operació el grup que presideix José Manuel Entrecanales aconseguiria donar una sortida a la seva filial d'habitatge de lloguer, Acciona Real Estate, després que fa uns mesos va renunciar a treure a borsa aquesta companyia.

Per la seva banda, Merlin, sota la direcció d' Ismael Clemente, impulsaria la filial d'habitatge de lloguer que va crear amb els bancs Santander, BBVA i Popular quan es va fusionar amb Metrovacesa. De la fusió de Merlin i Metrovacesa en va sortir la nova Merlin i es va crear la filial d'habitatge de lloguer, Testa Residencial, que ajuntava els pisos de Merlin (que per a la companyia no són estratègics, ja que el seu negoci central són les oficines i la logística) i els habitatges de l'antiga Testa i Vallehermoso.

Els grans bancs tornen a coronar-se com a reis del totxoA més, està previst que aquest mateix mes els bancs accionistes de Testa Residencial aportin a la companyia 3.300 habitatges que tenen a les seves carteres (una gran part, procedent d'adjudicacions després de l'esclat de la bombolla immobiliària). Així, Testa, que actualment té uns 4.700 pisos, en sumaria uns 3.300 més, pràcticament doblant la seva grandària.

Aquest traspàs de pisos dels bancs a Testa està previst que es faci amb una ampliació de capital no dinerària per valor de 665 milions d'euros, que està previst que s'aprovi a la junta extraordinària d'accionistes del 30 de gener.

Si es produeix la fusió amb Acciona es crearia la primera gran empresa espanyola dedicada al lloguer residencial, amb la constructora dels Entrecanales com a soci de referència, i que hi aportaria uns 1.380 habitatges que té a la seva cartera.

La suma de Testa Residencial i Acciona donaria pas, doncs, a una companyia amb uns 9.400 habitatges de lloguer, un gegant immobiliari inèdit a Espanya on les grans empreses del sector, fins ara, s'han dedicat a l'habitatge de propietat i no de lloguer.

Actualment el Banco Santander és el primer accionista de Testa Residencia, amb un 46,2%, per davant de Merlin, que en té el 34,2%. Un 13% està en mans del BBVA i un 6% en mans del Popular.