Merlin ven 19 hotels a la francesa Foncière des Regions per 535 milions

La societat cotitzada immobiliària (socimi) Merlin Properties ha formalitzat un acord amb la companyia francesa Foncière des Regions per a la venda de 19 hotels de la seva cartera per 535 milions d'euros.

Segons ha informat aquest dilluns Merlin a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), la cartera venuda comprèn 3.645 habitacions en hotels principalment urbans, ubicats fonamentalment a Madrid i Barcelona i operats per grans cadenes.

Els grans bancs tornen a coronar-se com a reis del totxoEntre aquests hotels hi ha l' Eurostars Grand Marina al port de Barcelona, l'NH Collection a la plaça de Colom de Madrid i l'hotel Barceló Torre Madrid a la plaça d'Espanya de la capital, que començarà a operar aquest mateix mes després de la seva renovació.

No obstant això, l'acord no inclou ni l'hotel Eurostars de Torre Castellana, 259 a Madrid, ni el Novotel de la Diagonal, 199 a Barcelona, ja que tots dos s'ubiquen en edificis d'oficines considerats estratègics per la companyia.

La formalització de l'acord es produeix després que l'equip directiu de la companyia hagi avaluat aquesta cartera com a no estratègica per a la seva activitat.

Merlin Properties també ha recordat que el passat 28 de desembre va vendre a l'Ajuntament de Madrid l'edifici d'oficines del carrer Alcalá, 45, que alberga l'àrea d'Economia i Hisenda, per 104 milions.

L'any passat, Merlin Properties va vendre actius no estratègics per 121,7 milions d'euros, mentre que les seves desinversions totals van sumar 761 milions.

Merlin es la primera socimi cotitzada de l'Estat, que l'any passat es va fusionar amb Testa. La companyia vol centrar-se en actius d'oficines i industrials-logístics, per això els actius residencials van quedar a la nova Testa. A Catalunya Merlin és accionista de Cilsa, la companyia que explota la Zona d'Activitats Logístiques (ZAL) i va adquirir el negoci logístic de Saba.