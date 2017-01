Merlin ven l’Hotel Eurostars Grand Marina del port

La societat cotitzada immobiliària (socimi) Merlin Properties va formalitzar ahir l’acord amb la companyia francesa Foncière des Régions per a la venda de 19 hotels de la seva cartera per 535 milions d’euros. Entre aquests hotels hi ha l’Eurostars Grand Marina al port de Barcelona, l’NH Collection a la plaça de Colom de Madrid i l’Hotel Barceló Torre Madrid a la plaça d’Espanya de la capital espanyola, que començarà a operar aquest mateix mes després de la seva renovació.

En total la cartera venuda comprèn 3.645 habitacions en hotels principalment urbans, ubicats fonamentalment a Madrid i Barcelona i operats per grans cadenes. No obstant això, l’acord no inclou ni l’Hotel Eurostars de Torre Castellana 259 de Madrid, ni el Novotel de la Diagonal 199 de Barcelona, ja que tots dos s’ubiquen en edificis d’oficines considerats estratègics per la companyia. La venda es produeix després que la direcció de Merlin hagi avaluat aquesta cartera com a no estratègica.