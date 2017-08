Més de la meitat d’hipoteques noves ja són a tipus fix

La baixada dels tipus d’interès com a conseqüència de la crisi econòmica ha capgirat el mercat hipotecari a Catalunya. Després de dècades de predomini de les hipoteques vinculades a l’Euríbor -considerat l’indicador de referència-, ara els préstecs a tipus fix ja superen les hipoteques que es contracten a tipus variable.

En el primer trimestre de l’any, més de la meitat de les hipoteques noves que es van signar a Catalunya, el 51,1%, van ser a tipus fix, i les variables es van quedar en el 47,8%, segons les dades de l’últim informe dels registradors de la propietat. Encara hi ha, també, una minoria de catalans, el 0,4%, que prefereixen hipoteques vinculades a un altre indicador, l’IRPH.

Catalunya ja és, de fet, la segona comunitat on se signen més hipoteques a tipus fix, per darrere d’Astúries. Múrcia completa el podi de les úniques tres comunitats on s’ha produït aquest sorpasso. Segons els registradors, aquest canvi “és un dels aspectes més destacats actualment al mercat hipotecari”. Al conjunt d’Espanya, l’augment d’aquest tipus d’hipoteques va ser d’un 7,7% durant el primer trimestre i els préstecs a tipus fix ja freguen el 39% del total d’hipoteques noves: el màxim històric des que hi ha registre.

Quina és la diferència entre les dues opcions? En les hipoteques a tipus variable, els interessos que ha de pagar el client al banc oscil·len al mateix ritme que l’Euríbor (i sovint inclouen un diferencial extra a favor del banc). En canvi, en les hipoteques a tipus fix s’estableix d’entrada un interès inamovible durant tot el temps que dura el préstec.

La tendència s’imposa

Actualment, amb l’Euríbor en negatiu els bancs aconsegueixen molt poc marge amb les hipoteques variables, per això fa mesos que intenten capgirar el mercat cap als préstecs a tipus fix. Per contra, les dades constaten que els clients prefereixen pagar una mica més ara, a canvi de no tenir ensurts (pujades sobtades de l’Euríbor) en un futur.

Les dades d’evolució dels últims dos anys també confirmen aquesta tendència. Al seu informe, els registradors asseguren que “la intensitat de contractació és cada vegada més gran”, fet que els porta a afirmar que “tot sembla encaminat cap al fet que, en el curt termini, la contractació a tipus fix s’imposi com la més utilitzada” a l’hora de triar una hipoteca. De fet, els registradors corroboren que bancs i clients “semblen haver-se posat d’acord en aquesta modalitat”, sobretot, diuen, “per la tranquil·litat que representa per al deutor conèixer les quotes futures”.

El principal banc català també ha començat a notar el canvi. Durant la primera meitat de l’any, dues de cada tres hipoteques noves que ha concedit CaixaBank a particulars han sigut a tipus fix. Representa un augment del 47% respecte a l’any passat, amb un total de 2.102 milions concedits en aquestes condicions (d’un total de 3.154 milions d’euros prestats en hipoteques en aquests sis primers mesos de l’any). El portal de venda de pisos Fotocasa en fa la mateixa anàlisi: “En dos anys aquest tipus de préstecs s’ha multiplicat per cinc. El 2015 només suposaven un 7,5% -explica Beatriz Toribio, cap d’estudis de Fotocasa-. L’augment es deu a les campanyes intenses dels bancs i a la por a reviure la crisi”, conclou.