Mig any de sou per pagar el deute

Aquest tercer trimestre Catalunya tornava a estar més endeutada que l’anterior. De fet, tot i frenar l’escalada, va ser de les poques comunitats que no van aconseguir reduir el seu nivell de passiu, una tendència que empitjora les seves perspectives de futur. Al ritme que el Principat redueix el deute, a cada català -inclosos jubilats i nens- li corresponen 138 dies de feina per liquidar els més de 74.400 milions d’euros de deute que arrosseguen les arques públiques de la Generalitat. Dit d’una altra manera, cada català hauria de donar mig any de sou per eixugar el deute de la Generalitat, una xifra que suposa una setmana més de feina que a principis d’any.

Aquests són els càlculs de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef), que periòdicament elabora un informe en què creua les dades del deute amb les del PIB. El setembre passat, aquest organisme presidit, per José Luis Escrivá, calculava que el conjunt de l’Estat necessitaria 20 anys per deixar el seu endeutament a un volum equivalent al 60% del seu PIB. Però després de conèixer l’actualització de les dades del tercer trimestre de l’any, l’Airef va revisar aquesta previsió i va allunyar tres anys més la data en què s’assoliria la fita. En el seu informe, el supervisor nascut a instàncies de Brussel·les per fiscalitzar els comptes de les administracions espanyoles reconeix que els últims tres mesos Espanya ha aconseguit rebaixar el pes del seu deute respecte del PIB, que ha passat del 101% al 100,3%, però alerta que el ritme s’alenteix.

En les dades del tercer trimestre hi va haver una bona notícia: va ser el primer cop des del 2007 que les comunitats autònomes reduïen l’endeutament. Catalunya, però, va ser una de les set excepcions. En concret, el deute català va eixamplar-se en més de 14.000 milions respecte al juny. Val a dir que, de la mateixa manera que ho va fer al conjunt de l’Estat, el creixement de l’economia ha aconseguit reduir el pes del deute respecte del PIB i ha passat d’un 35,9% a un 35,6% malgrat haver augmentat en termes absoluts.

Catalunya és la segona comunitat més endeutada de l’Estat, per darrere del País Valencià, amb un passiu que multiplica per més de tres el de Madrid. I per això, en l’últim Observatori del Deute de l’Airef, Catalunya és la comunitat que més dies afegeix al total de jornades que cada habitant hauria de treballar per saldar un deute que se situa en 10.782 euros per càpita. Aquests 138 dies corresponen només al deute que l’Airef anomena regional, és a dir, al de la Generalitat de Catalunya. Si s’hi afegeix el deute de l’administració central -el que el supervisor anomena deute comú- puja fins als 366 dies. Si es compara amb el 2007, abans de l’esclat de la crisi, són 245 dies més.

Segons les previsions d’aquest organisme, Catalunya tancarà el 2016 amb un endeutament del 37,7% del PIB, xifra que començarà a caure l’any que ve, fins al 37%. Tot i això, l’Airef apunta per al conjunt de les administracions que el ritme de la caiguda és poc intens i “està lluny d’arribar al 60% del PIB el 2020, com preveu la llei d’estabilitat”. En el cas català, l’organisme alerta que no serà fins al 2045 que s’acosti a l’objectiu de tenir un deute del 13% del PIB. Catalunya forma part del grup de quatre comunitats que no arribaran a aquesta fita el 2039, amb Castella-la Manxa, Múrcia i el País Valencià.

Precisament la setmana passada, l’Airef va posar sobre la taula del Consell de Política Fiscal i Financera -la trobada periòdica entre el ministeri d’Hisenda i els consellers pertinents de cada comunitat- un informe en què recomanava individualitzar els objectius de dèficit de les comunicats, particularment en benefici de Catalunya, Extremadura, l’Aragó i el País Valencià, les comunitats que a partir d’ara haurien d’esforçar-se més que la mitjana per complir l’objectiu de dèficit i compensar un menor esforç fiscal des del 2008 que es veu reflectit en el seu nivell d’endeutament.

L’Estat i la Seguretat Social tornen a disparar el dèficit

El dèficit de les administracions de l’Estat es va situar en el 2,68% del PIB fins a l’octubre, segons les dades publicades ahir pel ministeri d’Hisenda. Aquest percentatge augmentarà força fins al tancament d’aquest any, en què l’objectiu és del 4,6% del PIB. No totes les administracions evolucionen de la mateixa manera. Concretament, l’administració central i la Seguretat Social són les úniques que augmenten el desequilibri. La Seguretat Social l’incrementa un 67,2%, fins als 9.708 milions, un 0,87% del PIB. Pel que fa a l’administració central, ja supera l’objectiu del 2,2% del PIB per al conjunt de l’any fins al novembre i se situa en 26.413 milions, un 3,7% més que en el mateix període de l’any anterior. El conjunt de les comunitats el van reduir un 70%. Catalunya, per la seva banda, el va reduir un 84%, fins al 0,3% del PIB, que no serà suficient per complir amb l’objectiu anual del 0,7%.