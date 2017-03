Mig any de presó per a l'expresident de Kutxabank per apropiació indeguda

L'expresident de Kutxabank, Mario Fernández, i l'advocat Rafael Alkorta, han estat condemnats cadascun a mig any de presó per un delicte d'apropiació indeguda, mentre que l'exdelegat del govern espanyol al País Basc, Mikel Cabieces, se li ha imposat un any de presó per cooperació necessària en la comissió de pagaments irregulars que el banc hauria realitzat a aquest últim.

Els tres condemnats van ser jutjats a l' Audiència Provincial de Biscaia entre el 14 i 17 del passat mes de febrer pels pagaments suposadament irregulars per un import de 243.592 euros, del banc basc a Cabieces, quan Fernández estava al capdavant de l'entitat. Aquests pagaments es van realitzar a través del bufet d'advocats de Alkorta.

La sentència els condemna per apropiació indeguda, però els absol del delicte de falsedat en document mercantil del qual també se'ls acusava. La Fiscalia va sol·licitar per a cada un dels processats dos anys de presó, mentre que l'acusació popular va reclamar tres anys i mig de presó per a l'exdelegat del Govern i Rafael Alkorta, i tres dos anys i tres mesos per a Mario Fernández.

L'expresident de Kutxabank ja ha anunciat que recorrerà la sentència, i ha denunciat que "des del principi" es va produir "una situació d'indefensió" que "va alterar tot el procés". A més, ha criticat que no s'ha atès "cap de les proves presentades" en el judici, de manera que, malgrat ser conscient que "serà un procés llarg", presentarà recurs a la resolució amb l'objectiu de "netejar" el seu "honor professional".

En un comunicat, Fernández assegura que presentarà recurs perquè la seva actuació "ha estat legal i ètica, i sempre en defensa dels interessos de Kutxabank". "Tinc la consciència tranquil·la", assegura. Segons l'expresident del banc basc, "mai, i així ha quedat acreditat" va actuar "atenent" als seus "propis interessos". "Vaig a recórrer la condemna, encara que sigui per sis mesos i un únic presumpte delicte", insisteix.