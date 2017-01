La Mobile World Capital portarà el congrés als barris

La Mobile World Capital no vol que la innovació es quedi només dins el recinte firal de Montjuïc durant la setmana del congrés més important de l’any a Barcelona. El patronat va presentar ahir la Mobile Week, una iniciativa que pretén acostar la reflexió sobre la tecnologia i la transformació digital als diferents districtes de la ciutat entre el 20 i el 26 de febrer a través de diferents activitats gratuïtes. Segons va explicar Aleix Valls, conseller delegat de la Mobile World Capital, el projecte es farà cada any i pretén compartir amb els ciutadans com la tecnologia canvia el nostre dia a dia.

En aquest sentit, la setmana “omplirà la ciutat” amb xerrades sobre temes com la vida mòbil, la revolució digital de la salut o la intel·ligència artificial. Concretament, la MWC organitzarà una desena d’activitats en cadascun dels deu districtes de Barcelona. El tinent d’alcaldia d’Empresa, Cultura i Innovació, Jaume Collboni, va destacar que d’aquesta manera el congrés “s’estendrà al conjunt de la ciutat”.

Creació i rutes “inspiradores”

D’altra banda, la Mobile Week proposarà rutes “inspiradores” pels deu districtes barcelonins perquè els visitants puguin “redescobrir” la ciutat a través de diferents espais d’innovació. L’activitat tindrà una durada de tres hores i es limitarà a grups de 30 persones. L’últim eix de la iniciativa serà la creativitat, a través de deu artistes que exposaran una obra relacionada amb l’impacte de la tecnologia.