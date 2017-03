El Mobile World Congress torna a batre tots els rècords: 108.000 assistents

El Mobile World Congress (MWC) torna a ser rècord. L'edició d'enguany de la cita mundial del mòbil ha tancat les seves portes aquest dijous amb un nou màxim d'assistents: un total de 108.000 visitants, un 7% més que en l'edició del 2016, segons ha informat GSMA, l'empresa organitzadora de la fira. Els visitants han vingut de 208 països d'arreu del món.

El congrés tecnològic més esperat de l'any ha aconseguit un altre dels propòsits que s’havia marcat per a aquesta edició: augmentar el nombre de dones congressistes. Aquest any han representat el 23% dels participants, respecte el 21% de l’any passat. Això implica que la seva presència s’ha accelerat més que el creixement de l’esdeveniment en conjunt, amb un augment del 14%. Tot i així el percentatge encara no supera el 25% que havia augurat el conseller delegat de GSMA, John Hoffman, durant la roda de premsa prèvia al congrés.

El director de Fira, Constantí Serrallonga, també ha celebrat aquestes dades i ha destacat que un 55% dels assistents al congrés siguin executius d'alt nivell, entre ells més de 6.100 consellers delegats de les seves companyies. El MWC ha acollit aquest any fins a 2.300 empreses de la indústria del mòbil, però també d'altres sectors com ara l'automoció, les finances o la salut. També s'ha batut el rècord de delegacions governamentals, en una edició que s'ha caracteritzat per la força dels programes paral·lels.

Quin és el límit?

El congrés d'emprenedors 4YFN ha batut un nou rècord d'assistents amb 19.000 persones, un 60% més que en l'edició del 2016. D'altra banda, la primera edició del saló per a joves Youth Mobile Festival (YoMo) ha comptat amb la participació de més d'11.000 estudiants. uns 3.500 analistes dels mitjans internacionals i de la indústria.

Segons l'anàlisi preliminar de GSAM, el congrés ha tingut un impacte de més de 465 milions d'euros a Catalunya i ha creat més de 13.200 llocs de treball a temps parcial. Davant el creixement imparable de la cita, Serrallonga ha descartat que el congrés estigui arribant al límit de la seva capacitat. "L’any passat ja pensàvem això amb 101.000 visitants i la veritat és que les coses han anat molt bé", ha destacat el president de Fira de Barcelona.