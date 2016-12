El govern italià rescatarà el banc Monte dei Paschi amb 6.500 milions

El govern italià rescatarà el banc Monte dei Paschi di Siena amb una injecció de 6.500 milions d'euros, segons Reuters. Tot i això, les necessitats de capital del banc més antic del món podrien superar els 8.800 milions d'euros, segons ha informat per carta el Banc Central Europeu (BCE) al ministeri d'Economia i Finances d'Itàlia. La liquiditat del banc més antic del món ha empitjorat substancialment durant el mes de desembre, segons les dades del supervisor.

La setmana passada el Monte dei Paschi va intentar tirar endavant una ampliació de capital per valor de 5.000 milions. L'operació, però, va fracassar i això va obligar el govern italià a anunciar el rescat de l'entitat. Tot i això encara no s'han determinat ni la quantitat ni la data del rescat. La situació sembla empitjorar cada dia que passa, ja que segons l'escrit del BCE en només 20 dies els nivells d'efectiu del banc han baixat més de 3.800 milions d'euros, i ara el forat arriba -com a mínim- als 8.800 milions.

La matinada de divendres passat el govern italià va haver d'aprovar d'urgència la creació d'un fons de rescat de 20.000 milions d'euros per sanejar les entitats financeres amb problemes, com el Monte dei Paschi. Malgrat això, si utilitza aquesta guardiola Itàlia augmentarà el seu deute, que a hores d'ara ja és el segon més gran de la zona euro, només per darrere de Grècia.