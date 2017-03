Montoro: "La Hisenda espanyola reflecteix la pluralitat de l'Estat"

260x366 El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro. / EFE El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro. / EFE

Últim esprint abans de presentar els pressupostos. El ministre d 'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, engega la setmana en què ha de presentar els comptes fent les últimes crides al suport de la resta de partits. Però a qui més ha allargat la mà el ministre ha estat a les comunitats autònomes i, en particular, a diversos diputats i senadors d'ERC que han assistit a unes jornades sobre 'Impostos, despesa i dèficit fiscal' organitzades per Unidad Editorial. Montoro ha assegurat que "aquests pressupostos també són l'oportunitat d'entendre la diferent sensibilitat que neix dels territoris d'Espanya perquè som un país plural, i no veure-ho així seria negar la realitat", ha afirmat el ministre, que també ha defensat que l'estructura de l'actual Hisenda espanyola reflecteix aquesta pluralitat.

Sobre finançament autonòmic, el ministre s'ha limitat a afirmar que s'estan escoltant els experts de cada comunitat dins el comitè creat per la reforma del sistema, però no ha descartat quitances al deute de les autonomies. A banda, també ha assegurat que les i nversions que Mariano Rajoy anunciarà aquest dimarts a Catalunya són "a curt i llarg termini".

El clan de Jaén que controla els comptes públics

Però Montoro ha dedicat bona part del seu discurs a buscar el suport de la resta de partits abans de presentar un projecte de pressupostos que ha de passar la convalidació parlamentària amb un govern en minoria. Aquesta és una oportunitat per entendre'ns des de la responsabilitat compartida de promoure la recuperació econòmica", ha explicat el ministre. Si s'aproven aquests pressupostos serà la prova que Espanya té prou estabilitat política per continuar amb la recuperació, ha conclòs.

Endeutament públic

Malgrat haver elogiat la seva política i tots els beneficis de la recuperació econòmica, Montoro ha reconegut que l'assignatura pendent de l'Estat és l'endeutament i el dèficit. En aquest sentit, el ministre d'Hisenda ha apuntat que si fins ara s'havia aconseguit desapalancar el deute del sector privat és perquè s'ha traspassat al sector públic, que ara té la feina de reduir-lo. "Fa uns anys la gran majoria de deute davant la resta del món era del sector privat, això ho hem substituït per deute públic", ha admès.

En aquest sentit, el ministre ha tornat a afirmar que l'Estat haurà complert amb el 4,6% de dèficit promès a Brussel·les, i que fins i tot descomptant-ne les ajudes, aquest indicador se situaria al voltant del 4,33% del PIB.

Rebuig a les recomanacions de Brussel·les

D'altra banda, el ministre d'Hisenda ha defensat la seva pròpia gestió durant la darrera legislatura en matèria recaptatòria i s'ha referit particularment a la de l 'IVA. "No tenen raó tots els organismes internacionals quan sistemàticament ens recomanen apujar l'IVA", ha etzibat el ministre, que ha assegurat que aquest impost està "més que prestant la seva funció".