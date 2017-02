Montoro aprofita Rato per treure pit:"Els indicis són lamentables, però els va descobrir Hisenda"

260x366 El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro. / EFE El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro. / EFE

El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha donat la volta al pressumpte frau fiscal de l'ex ministre d'Economia del govern d'Aznar, Rodrigo Rato. Montoro ha reconegut que els indicis que apunten que Rato va defraudar 6,8 milions d'euros a Hisenda i que va cobrar irregularment d'empreses com Telefónica, Caixabank i el Santander, són "lamentables", però ha aprofitat per treure pit i presumir de nou de la tasca en la lluita contra el frau que fa l'Agència Tributària. Cristóbal Montoro ha aprofitat per recordar que justament qui ho ha "descobert" és Hisenda.

En la sessió de control d'aquest dimecres, el diputat socialista, Antonio Hurtado, ha demanat a Montoro una valoració sobre l'informe de l'Oficina Nacional d'Investigació del Frau (ONIF) que detallava que Rodrigo Rato va defraudar pressumptament 6,8 miions d'euros a Hisenda amb maniobres comptables entre 2004 i 2015. També hi ha fet referència el portaveu del grup de Ciutaadns, Juan Carlos Girauta, que ha preguntat perquè Hisenda no va vigilar estretament l'exvicepresident després de saber que s'havaia acollit a l'amnistia fiscal.

A aquestes preguntes, el ministre ha respost a la defensiva: "Com poden dir que no s'investiga? Però si és al revés, tot això és fruit de la investigació de l'Agència Tributària", ha defensat el ministre, que ha recordat que l'abril del 2015 ja va informar que l'Agència Tributària investigava les activitats de Rato. El ministre d'Hisenda, ha reconegut que "és lamentable" que hi hagi aquesta mena d'indicis al voltant del que va ser director gerent del Fons Monetari Internacional (FMI), però ha aprofitat per etzibar que aquesta és una prova de que "no hi ha impunitat per a ningú, cosa que és de celebrar". "Això és el que dona fiabilitat i seguretat a les institucions a Espanya, l'aparició de notícies sobre actuacions que tenen com a protagonistes persones amb rellevància social i interès públic", ha reiterat.

Portes giratòries

Una altra de les preguntes que Montoro no ha pogut esquivar és la del nomenament d 'Arsenio Fernández de Mesa, exdirector de la Guàrdia Civi, com a conseller independent de Red Eléctrica. Davant la pregunta del diputat de Podem, Antonio Gómez Reino, sobre si la SEPI (Societat Estatal de Participacions Industrials) donarà suport a aquest nomenament, Montoro ha respost que "la votació correspon al SEPI i serà la mateixa que en relació amb tots els consellers independents proposats per la companyia, que és la que determina en tots els casos el perfil professional del conseller a nomenar". Per tant, Montoro ha desvinculat absolutament l'Estat d'aquest cas i ha assegurat que no li correspon a l'Estat.

"És un nou cas obscè de portes giratòries, corrupció legal però corrupció perquè és amic de Rajoy", ha respost Reino davant l'intent de defugir la pregunta de Montoro. Tot seguit, el ministre d'Hisenda ha demanat " respecte per a les persones que han ocupat càrrecs públics" i ha assegurat que no cal "desqualificar persones que han execit càrrecs de responsabilitat a la democràcia espanyola".