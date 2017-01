Montoro retallarà "si cal" 2.000 milions més per complir amb Brussel·les

260x366 El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha comparegut aquest dijous al Senat. / FERNANDO ALVARADO / EFE El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha comparegut aquest dijous al Senat. / FERNANDO ALVARADO / EFE

El ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, deixa la porta oberta a noves retallades durant aquesta legislatura. "Prendrem les mesures que calgui per reduir el dèficit durant aquesta legislatura", ha garantit en la seva compareixença al Senat aquest dijous. Montoro ha fet aquesta afirmació en resposta a la valoració dels comptes d'Espanya que la Comissió Europea va emetre aquest dimarts i que condicionaven l'aprovat dels comptes al compliment dels objectius de dèficit. Brussel·les va anticipar dimarts l'incompliment del 3,1% de dèficit del 2017.

Tot i que Montoro va assegurar la setmana passada que no calen més ajustos, la Comissió sosté que caldran ajustos per valor de 2.000 milions d'euros per complir amb aquest 3,1%. Ara Montoro afirma que estudia la manera de fer-ho i que, si cal, prendrà les mesures necessàries. De fet, per complir amb les exigències de Brussel·les, Montoro ja va anunciar diferents pujades d'impostos per augmentar la recaptació.

A més, Brussel·les creu que el dèficit del 2018 tampoc es complirà i que se situarà en el 2,8% del PIB. És més de la xifra pactada, però, com ha dit Montoro, l'Estat compliria per primera vegada des de l'inici de la crisi el Pacte d'Estabilitat, que obliga els socis de l'euro a situar el dèficit públic per sota del llindar del 3%.

En part aquestes noves mesures depenen del fet que es confirmi el percentatge de creixement del PIB que preveu el govern de Rajoy. La Comissió Europea estima que aquest any serà del 2,3%, dues dècimes per sota de les previsions del govern espanyol. Si qui acaba tenint raó és Madrid, aleshores la xifra de dèficit podria millorar i també permetria quadrar els comptes. Si no fos així, l'executiu espanyol haurà d'impulsar noves mesures d'estalvi.