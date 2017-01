Montoro contra les grans corporacions: "És inacceptable que tributin un 8%"

El ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro s'esforça per defensar el desgavell normatiu provocat pels últims canvis en l'Impost de Societats. "És inacceptable que el ciutadà mitjà i les pimes tributin més d'un 20% i els grans grups consolidats estiguin tributant un 8%, no s'entén", ha reiterat aquest dimecres el titular d'Hisenda en una compareixença extraordinària de la comissió d'Hisenda al Congrés.

Després d'advocar per una reducció d'impostos, Montoro ha reconegut que hi ha debat sobre l'impost de societats però ha interpel·lat directament els empresaris que s'han pronunciat en contra de l'útlima reducicó de deduccions d'aquest tribut. "A vostès els grans grups els convé tributar més perquè sinó això de la cohesió social no se sosté" , ha etzibat. "Hem de promoure que la tributació d'aquests grups consolidats s'acosti a la tributació del tipus nominal de l'impost, que és del 25%", ha insistit.

En aquest sentit, Montoro també ha reconegut que, malgrat l'increment recaptatori, Espanya encara està lluny del que les arques públiques aconseguien ingressar per concepte d'impostos el 2007. Concretament, hi ha una diferència que el ministre ha reconegut, venen principalment per la caiguda de la recaptació via impost de societats.

Montoro desautoritza Brussel·les

A banda, el ministre d'Hisenda també ha comparegut a petició pròpia per explicar què farà el govern després de la valoració de Brussel·les sobre els comptes de l'Estat per al 2017. Montoro ha reiterat que la Comissió Europea no reclama "més ajustos", sinó que fins i tot s'ha felicitat de la valoració de la comissió. "Ens hem de felicitar per tenir aquesta valoració positiva per part de la Comissió Europa perquè ens atorga credibilitat", ha explicat.

El titular d'Hisenda ha reiterat que és la primera vegada que la Comissió dóna un aprovat als comptes d'Espanya i ha qualificat de "petita diferència", el desviament que l'autoritat europea considera que Espanya registrarà quant a l'incompliment del dèficit. Montoro ha explicat que la diferència queda explicada perquè el govern de Mariano Rajoy preveu un creixement econòmic superior al que sosté la Comissió, que tampoc atorga el mateix impacte a algunes de les mesures tributàries anunciades o a les de lluita contra el frau.

Així doncs, ha conclòs, "la Comissió no ha imposat a Espanya l'adopció de mesures addicionals, es convida a les autoritats espanyoles a estar preparades per adoptar mesures extraordinàries" , sosté Montoro que ha volgut recordar que amb un govern en minoria el l'actual govern central no pot adoptar mesures extraordinàries sense un consens i debat amb la resta de forces.

Montoro també s'ha justificat amb el fet que l'escenari actual en política econòmica està limitat per no comptar amb uns pressupostos i ha emplaçat la resta de grups donar suport a l'aprovació dels pressupostos per a aquest 2017 i a "estar a l'altura". "Qui tingui pressa que doni suport al govern, estem a la seva disposició", ha etzibat. "Que no els hi van agradar els pressupostos anteriors, ho sé, però ja ha passat i que ara hi hagi el mateix ministre és circumstancial", ha recordat.

Aplaçaments de l'IVA per a autònoms

Un altre dels punts calents que havia d'explicar aquest dimecres el ministre d'Hisenda és la polèmica sobre els aplaçaments del pagament d'IVA per a petites i mitjanes empreses i autònoms. Una de les primeres mesures que va anunciar va ser la limitació dels aplaçaments del pagament d'IVA per a les empreses. Però el minsitre ja va avançar que corregiria la mesura perquè l'objectiu no eren ni autònoms ni pimes. Per això, el ministre ha aclarit que els aplaçaments del pagament de l'IVA de menys de 30.000 euros és un sistema vigent i que funciona. Així doncs, ha aclarit que continuarà permetent aquestes aplaçaments per a autònoms i pimes inferiors a aquesta quantitat sense necessitat de presentar garanties de pagament.

Montoro ha explicat, doncs, que els autònoms sí que podran aplaçar aquestes quantitats amb 12 mesos i les pimes amb 6, sense aval i automàticament. Davant aquest anunci, l 'Associació de Treballadors Autònoms (ATA), s'ha pronunciat ràpidament a favor i satisfeta i ha reiterat que "no era lògic que a un mes vista del pagament de l'IVA canviéssin les normes del joc".