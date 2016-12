Hisenda controlarà la devolució de les clàusules terra

El mètode que el govern de Mariano Rajoy ultima per garantir i facilitar el retorn dels diners de les clàusules terra als usuaris passa pel control del ministeri d'Hisenda, segons ha explicat aquest dijous el titular d'aquest ministeri, Cristóbal Montoro, que ha indicat que Hisenda tindrà un paper de control de la devolució de les clàusules per analitzar-ne les possibles implicacions fiscals.

"La devolució de la clàusula és complexa i Hisenda estarà present en el procés perquè és ineludible i inevitable que sigui així", ha explicat Montoro. De fet, totes les implicacions d'aquest procediment es detallaran demà al consell de ministres, que té previst aprovar la mesura i un 'Codi de bones pràctiques per als bancs' i al qual totes les entitats s'adheriran.



Rebaixa el to sobre l'impost de societats

El ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, ha reconegut que els canvis fiscals impulsats a través del seu últim decret llei impliquen un "esforç especial" per a les empreses que més possibilitats tenen de fer-lo. Montoro respon així a l'informe emès ahir per la CEOE en què qualificaven d' inconstitucional la simplificació de deduccions de l'impost de societats, entre altres mesures.

Ha assegurat que els canvis en l'impost de societats " no generaran cap inseguretat jurídica a les empreses" i, fins i tot, ha obert la porta a aclariments i futures modificacions "en el desenvolupament parlamentari del decret llei que es va aprovar".

"Està lluny de les nostres intencions introduir inseguretat jurídica, ja tindrem ocasió per anar-lo precisant [el decret] en el desenvolupament reglamentari", ha subratllat el ministre després d'assegurar que "no hi haurà cap problema d'inseguretat jurídica en l'aplicació de la nova llei".

Desgavell en l'impost de societatsMontoro també ha concretat que la pujada de l'impost de societats, que aportarà 4.650 milions d'euros addicionals, s'ha aprovat per garantir la correcció del dèficit públic el 2017, que obliga el govern a fer un ajust d'uns 16.000 milions d'euros.

És per això que Montoro ha reconegut que amb aquesta mesura l'executiu demana "un esforç especial" a les empreses que "millor" s'estan finançant, algunes de les quals a tipus d'interès negatius, i ha recordat també que el Banc Central Europeu (BCE) està comprant deute de certes companyies espanyoles.

"Apel·lem al nucli econòmic que més pot facilitar el finançament extraordinari de les nostres administracions públiques per arribar a l' objectiu de dèficit públic, que ha de ser un compromís de tots", ha subratllat.