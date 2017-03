Mor l'expresident de Gas Natural Salvador Gabarró als 81 anys

L'expresident de Gas Natural, Salvador Gabarró, ha mort la matinada d'aquest divendres a Barcelona als 81 anys, segons ha confirmat a l'ARA la companyia catalana. Gabarró va ser president de la gasista des de l'octubre del 2004 al novembre del 2016, quan va passar relleu de la presidència a l'expresident de CaixaBank, Isidre Fainé. Actualment Gabarró era president d'honor de l'empresa.

L'empresa ha expressat el seu condol a la vídua i els familiars de Gabarró en un comunicat, on també ha destacat que l'etapa de l'expresident es va caracteritzar pel creixement i la consolidació internacional de Gas Natural. Gabarró va ser president de l’energètica els últims dotze anys, després de ser gerent de Roca, una de les principals empreses multinacionals familiars de Catalunya.

L’apòstol del creixement dos cops jubilat Gabarró deia fa poc que “l’actiu més important d’una empresa és el capital humà” i per retenir-lo s’ha de créixer. “Si no hi ha creixement, la gent se’n va”, explicava. Sota la seva presidència, el grup català va enfortir la internacionalització i actualment Gas Natural té presència a 30 països.

Nascut a Sant Guim de Freixenet, a la comarca de la Segarra, el directiu també va ser al capdavant de la companyia quan es va completar la compra d'Unión Fenosa, amb la qual aconseguia ser una empresa no només gasista, sinó energètica, amb presència a tota la cadena del negoci elèctric (generació, distribució i comercialització).

Gabarró també va tenir una presència activa en algunes institucions empresarials, sempre en un segon pla, com la Cambra de Comerç o el Cercle d’Economia, on va ocupar el càrrec de vicepresident nomenat per Josep Piqué entre el 1999 i el 2002.