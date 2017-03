Multa a Endesa, Iberdrola i Gas Natural per contractes sense el consentiment dels clients

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ( CNMC) ha multat Endesa, Iberdrola, Gas Natural i Viesgo amb un total de 155.000 euros per formalitzar contractes de gas i electricitat sense el consentiment de diversos clients. En concret, l'organisme presidit per José María Marín Quemada ha resolt aquests expedients després de rebre 7 reclamacions d'usuaris que van presentar denúncies directament davant la Comissió o a través de les oficines municipals d'informació al consumidor.

En aquests casos, els clients van denunciar haver patit un canvi de comercialitzador (la companyia que ofereix els serveis de gas o electricitat) sense haver-hi donat el consentiment. En conseqüència, la CNMC va investigar el cas i ara ha obert expedients sancionadors a aquestes 4 comercialitzadores d'electricitat i gas natural com a responsables d'infraccions lleus de la llei del sector elèctric i la dels hidrocarburs.

Per què tan poca gent canvia de companyia energètica?La normativa estableix el dret del consumidor de triar subministrador i, així mateix, les comercialitzadores d'electricitat i gas natural han de complir els requisits de contractació amb els clients. La CNMC ha acreditat que en els casos sancionats les companyies no van respectar aquest procediment i no van comptar amb el consentiment dels clients. La CNMC ja va publicar el 2015 una sèrie de recomanacions per fomentar les bones pràctiques entre els clients i les comercialitzadores de gas i electricitat quan es realitza un canvi de subministrador en els contractes.

Males pràctiques

Entre altres aspectes, la CNMC recomana a aquestes empreses que evitin la captació de clients a través de canals de venda domiciliària i contractació telefònica -especialment en el cas de consumidors vulnerables i persones grans-. També recorda que han d'identificar-se de manera clara davant el consumidor i evitar pràctiques o missatges que generin confusió, entre d'altres.

En concret, la CNMC ha sancionat Endesa Energia amb 5 multes de 20.000 euros cadascuna, fins a un total de 100.000 euros, en 4 expedients diferents. D'altra banda, Iberdrola Clients haurà de pagar una multa de 30.000 euros, Gas Natural Serveis de 10.000 euros i Viesgo Energia una sanció de 15.000 euros. Aquestes resolucions poden ser recorregudes davant la sala contenciosa administrativa de l'Audiència Nacional en el termini de 2 mesos.