Multa a Facebook per engany en la compra de WhatsApp

Amagar informació o enganyar la Comissió Europea surt car. Facebook haurà de pagar una multa de 110 milions d’euros per haver enganyat els serveis de Competència de l’executiu comunitari el 2014, quan Brussel·les investigava l’adquisició de WhatsApp per la xarxa social dirigida per Mark Zuckerberg. La Comissió estava preocupada per la possibilitat que amb l’operació la companyia nord-americana aconseguís un nombre massa elevat de dades personals d’usuaris europeus.

Però Facebook no estava disposada a permetre que l’executiu comunitari vetés l’operació i no va dubtar a assegurar que mantindria separades les bases de dades dels usuaris de les dues empreses. És més, va dir que tècnicament no era possible establir un vincle automàtic entre els comptes dels usuaris de la xarxa social i els del sistema de missatgeria.

Errors no intencionats

L’afirmació no era certa. Dos anys després, WhatsApp anunciava la possibilitat de vincular els números de telèfon dels seus usuaris als comptes de Facebook. Ahir un portaveu de l’empresa va admetre “errors” amb els seus intercanvis d’informació amb la Comissió Europea però va assegurar que “no van ser intencionats”. La companyia nord-americana no vol fer més soroll i ahir va deixar entreveure que no recorrerà la multa. “La decisió de Brussel·les “posa fi a aquest assumpte”, va anunciar el portaveu.

És la primera vegada en la història de la Unió Europea que l’executiu comunitari multa una empresa per haver ofert informació “incorrecta o enganyosa” a Brussel·les. “La decisió d’avui envia un clar missatge a les empreses: han de complir tots els aspectes de les normes de fusions de la Unió Europea, inclosa l’obligació d’oferir informació correcta”, va assegurar ahir la comissària de la Competència, Margrethe Vestager.

Multa dissuasiva

Segons la comissària europea, la multa és “proporcionada” i “dissuasiva”. Els 110 milions d’euros són una xifra elevada però no suposen un cop dur als comptes multimilionaris de la companyia nord-americana: la multa només equival a un 0,4% dels seus ingressos de l’any 2016. Podria haver sigut més elevada, però l’executiu comunitari ha tingut en compte “la col·laboració” de Facebook en la investigació de l’engany i el fet d’haver admès “errors”. Brussel·les també va decidir no castigar la companyia amb l’obligació de desfer l’operació, un càstig que hauria suposat un important revés per a l’empresa de Zuckerberg.

L’executiu comunitari va subratllar que la multa no està relacionada amb les investigacions en marxa a la UE sobre qüestions de privacitat, protecció de dades o consum derivades de la política de vinculació de comptes de WhatsApp i Facebook, una política molt criticada pels usuaris comunitaris. De fet, l’organització europea de consumidors, BEUC, va aplaudir la multa però la considera insuficient i lamenta que Brussel·les hagi decidit no revisar el seu vistiplau a l’operació de compra de WhatsApp. “És inacceptable que els consumidors estiguin exposats contínuament al mal ús de les seves dades a Facebook”, va assegurar la directora general de l’organització, Monique Goyens.