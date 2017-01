Multa de 5 M€ a Telefónica per no atendre les avaries

Telefónica no només comença l’any amb una nova pujada de preus a les tarifes, sinó que ja s’ha anotat la primera multa al caseller. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) va imposar ahir una multa de 5 milions d’euros a Telefónica per no haver gestionat les avaries dels operadors competidors als quals lloga la seva xarxa majorista, segons va comunicar ahir el regulador. L’organisme denuncia que l’antic monopoli estatal va incomplir l’oferta majorista del bucle d’accés d’abonat (OBA) entre l’1 de gener del 2014 i el 31 d’octubre del 2015, fet que qualifica d’infracció “molt greu”.

L’OBA estableix les relacions entre Telefónica i els seus competidors quan aquests lloguen les línies (majoristes) per oferir connexions de banda ampla i telèfon als seus clients. Aquest acord inclou, entre molts altres aspectes, els preus de lloguer d’aquestes línies, els temps de subministrament, la gestió d’avaries i les seves penalitzacions, etc. Després de la instrucció de l’expedient, l’organisme que presideix José María Marín Quemada ha sentenciat que durant aquell període Telefónica no es va responsabilitzar d’una gran part de les avaries en les línies dels clients d’altres operadors, i que considerava els treballs que li sol·licitaven els operadors rivals com una “falsa avaria”. En conseqüència, l’empresa els va aplicar unes penalitzacions de fins a 26,12 euros per línia per aquestes gestions.

Segons la CNMC, entre un 53,8% i un 78,2% de les avaries que Telefónica identificava com a falses no ho eren. La reacció de l’operadora va ser gairebé instantània i va assegurar que recorrerà la sanció davant de l’Audiència Nacional.

47 milions d’euros en sancions

La factura de multes de Competència a l’operadora és llarga. Tan sols entre el novembre del 2015 i el mateix mes de l’any anterior, la companyia va acumular fins a 47 milions d’euros en sancions del regulador. Entre elles, una multa de més de 26 milions d’euros pels compromisos de permanència que exigia en els seus contractes a pimes. De fet, l’organisme ja va imposar una multa a Telefónica el 2015 per incomplir les condicions de lloguer de la seva xarxa a altres operadors. El 2016, però, la suma total va ser molt inferior, amb un total de 492.000 euros en sancions de la CNMC.