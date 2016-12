Movistar tornarà a apujar cinc euros la quota de Movistar Fusión

La mateixa setmana que Movistar començarà a anunciar una nova pujada dels paquets Fusión, la companyia encara afronta multes de fa un any pel mateix motiu. Aquest dimarts les comunitats autònomes d' Andalusia i Madrid han imposat sancions de 6,23 milions i 30.000 euros, respectivament, per la primera pujada de cinc euros que va aplicar el març del 2015 als seus paquets de Movistar Fusión.

Concretament, el consell de govern de la Junta d' Andalusia ha estat el més dur amb la sanció de 6,23 milions d'euros a Telefónica després de la denúncia presentada per l'associació de consumidors, Facua, l'abril del 2015. Del total de la sanció, 870.000 euros són per publicitat enganyosa i clàusules abusives, i els 5,36 milions d'euros restants, per la quantitat que la Junta considera que s'han cobrat il·lícitament. Pel que fa la Comunitat de Madrid, la sanció és només de 30.000 euros per la primera pujada de cinc euros després d'una denuncia que va presentar l'Associació d'Internautes.



Movistar torna a encarir la tarifa

Aquestes sancions arriben la mateixa setmana que la companyia presidida per José María Álvarez-Pallete començarà a comunicar als seus usuaris l'encariment de cinc euros a les diferents modalitats de tarifes Fusión. Segons la companyia, aquest encariment unilateral no és un encariment, ja que comportarà un augment de les dades disponibles en funció de cada tarifa.

Movistar canvia per sorpresa els contractes de mòbil i cobrarà per l'excés de dadesD'aquesta manera, Fusión +2 i +4 (que tenen dues i quatre línies de mòbil, respectivament) passaran de 3GB a 8GB cada línia. La resta de modalitats, com Fusión 50MB o Fusión 300MB, incorporaran una altra línia de mòbil i el mateix augment de dades.

A banda, les línies mòbil que no tenen tarifa plana també veuran encarida la tarifa dels 0,21 euros per minut a 0,25 euros.