Multa “insignificant” de Competència a les elèctriques

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha multat Endesa, Iberdrola, Gas Natural i Viesgo -quatre de les cinc grans elèctriques de l’Estat- amb un total de 155.000 euros per haver formalitzat contractes de gas i electricitat sense el consentiment de diversos clients. En concret, l’organisme presidit per José María Marín Quemada ha resolt aquests expedients després de rebre set reclamacions d’usuaris que van presentar denúncies directament davant la CNMC o a través de les oficines municipals d’informació al consumidor. Les multes són per una infracció lleu i per això la quantia és tan baixa. A més, són només per set casos, però ahir l’organització de defensa dels consumidors Facua va dir que hi ha fins a 270 denúncies tramitant-se a la CNMC per fets similars.

Les multes són de 100.000 euros a Endesa per quatre expedients, i de 30.000 euros a Iberdrola, 10.000 a Gas Natural i 15.000 a Viesgo per un expedient cadascuna. La mateixa CNMC reconeix que l’import de la multa se situa en la banda baixa i ho justifica perquè encara no es pot dir que aquestes siguin pràctiques generalitzades. De fet, en una de les resolucions Competència indica que “és evident, d’altra banda, que l’import de la sanció proposada resulta insignificant per a una empresa amb una facturació anual, com és notori, que supera la desena de milers de milions d’euros”. La CNMC reconeix que la multa “se situa en el llindar inferior i, dins d’aquest, en la quantia mínima del límit dels 600.000 euros”.

Tractat de males pràctiques

En aquests casos ara sancionats, els clients van denunciar haver patit un canvi de comercialitzadora (la companyia que ofereix els serveis de gas o electricitat) sense haver-hi donat el consentiment. Els expedients de la CNMC són un autèntic tractat de males pràctiques en la comercialització de serveis energètics. Tots els casos neixen de clients captats per empreses col·laboradores o subcontractades per les energètiques.

Hi ha el cas, per exemple, d’un avi de 82 anys i amb problemes d’audició que va donar el vistiplau al canvi de companyia, tot i que el fill va demanar revertir-lo immediatament. Malgrat que el fill només va trigar cinc dies a fer la reclamació, la companyia no va tornar el subministrament a la comercialitzadora anterior fins sis mesos després.

En un altre cas, la companyia assegurava que el marit de l’abonada era qui havia donat el consentiment al canvi de companyia. Però la dona no estava casada. A més, qui va donar el consentiment va dir que la data de naixement de la seva dona era la que sortia al contracte, que no era la que apareixia al DNI. I, en un altre cas, a la gravació en la qual el suposat client donava consentiment al canvi de companyia hi apareixia la veu d’una altra persona. La CNMC recorda en una de les resolucions que el control de la contractació requereix “plena verificació i supervisió, i no una sèrie de preguntes formulàries que poden ser contestades per qualsevol”.

La normativa del sector estableix el dret a triar subministrador, i les comercialitzadores han de complir els requisits de contractació. La CNMC ha acreditat que en aquests casos les companyies no van respectar el procediment i no van comptar amb el consentiment dels clients. La CNMC recomana a les empreses que evitin captar clients a través de canals de venda domiciliària i contractació telefònica -especialment en el cas de consumidors vulnerables i persones grans-, i recorda que han d’identificar-se de manera clara davant del consumidor.