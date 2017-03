Multa d’un milió per tallar il·legalment el gas a morosos

El Tribunal Suprem ha confirmat una sanció d’un milió d’euros a una filial de Gas Natural encarregada de subministrar el gas -Gas Natural Sur SDG- per no haver complert el procediment legal sobre talls de subministrament a morosos l’any 2010.

El Tribunal Suprem va explicar en una nota que la sanció es va imposar perquè l’empresa no va reclamar de manera adequada el pagament de les factures als clients morosos entre l’1 de maig del 2010 i l’1 de setembre d’aquell mateix any. La filial de Gas Natural tampoc va indicar als interessats el dia a partir del qual se’ls tallaria el gas en cas que seguissin sense pagar les quantitats que devien.

La sentència de l’alt tribunal desestima el recurs interposat per la companyia gasista i confirma la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM), que va considerar que l’empresa s’havia saltat el procediment legalment establert en el reial decret 1434/2002, que regula les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediment d’autorització d’instal·lacions de gas natural.

El TSJM va ratificar en el seu moment la decisió de la conselleria d’Economia i Hisenda de la Comunitat de Madrid, que el gener del 2012 va impulsar la sanció a l’empresa per la comissió d’una infracció recollida en la llei del sector dels hidrocarburs.

El tall del subministrament davant un cas de morositat, recorda el Tribunal Suprem, es fa quan hi ha una situació d’impagament de les factures per consum de gas que continuï, almenys, durant dos mesos des que es fa el requeriment de pagament, i amb una data certa i coneguda, i no a partir d’una determinada data sense especificar.

La sentència afirma que “no n’hi ha prou que existeixi una situació d’impagament que es prolongui durant almenys dos mesos des de la data del requeriment, sinó que és imprescindible que el mateix requeriment precisi la data a partir de la qual se suspendrà”. Gas Natural, segons la sentència, “ha ocasionat perjudicis als usuaris impedint l’exercici dels seus drets”, i amb “intencionalitat a l’hora de cometre de la infracció”, prossegueix la sentència, que destaca que la companyia “ha de conèixer el procediment en qüestió” i estava ja advertida que havia de complir-lo.

L’empresa que presideix ara Isidre Fainé va argumentar en el seu moment que la sanció era desproporcionada. El Suprem li respon que, per graduar-la, s’ha tingut en compte la importància del dany, els perjudicis ocasionats i la intencionalitat, i que la xifra final és el mínim per a les infraccions greus: poden arribar a ser castigades amb sis milions d’euros.