El Suprem rebaixa a la meitat la multa que Competència havia fixat per a Iberdrola

260x366 José Ignacio Sánchez Galán, president d'Iberdrola. / KOTE RODRIGO / EFE José Ignacio Sánchez Galán, president d'Iberdrola. / KOTE RODRIGO / EFE

Finalment Iberdrola només haurà de pagar la meitat de la sanció que la Comissió Nacional de la Competència havia fixat el 2012 per la companyia per competència deslleial. Així doncs, el Tribunal Suprem sanciona finalment Iberdrola amb 5,3 milions d'euros per infringir la llei de Defensa de la Competència en la captació de clients durant el procés de liberalització del mercat de comercialització de l'energia elèctrica el 2009 i el 2010. El tribunal, però, entén que la quantitat que havia fixat anteriorment l'autoritat de la competència no era proporcionada.

Així doncs, el Suprem ha estimat el recurs de la companyia en considerar que la multa no era proporcionada a l'impacte de la infracció. El tribunal té en compte la durada de la infracció, que va ser només de 8 mesos; el nombre de consumidors afectats per la conducta infractora, que va ser de 268.001 clients que van ser automàticament traspassats a la comercialitzadora del grup sense demanar-los consentiment. A més, el tribunal assegura que la infracció sí que va perjudicar altres empreses però no els va "tancar" la possibilitat de dirigir ofertes de contractació als clients que Iberdrola traspassava sense preguntar a la nova comercialitzadora del grup.

A finals del 2015, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ja va sancionar amb 25 milions d'euros la mateixa companyia per manipular el preu de la llum entre novembre i desembre del 2013.