Nadal admet que el rebut de la llum s'encarirà 100 euros aquest any

"Amb els preus actuals és innegable que omplir el dipòsit de gasolina costarà uns quants euros més i que el rebut de la llum s'encarirà uns 100 euros a l'any", ha afirmat aquest dimecres el ministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, en declaracions a la Cope.

El ministre ha subratllat que Espanya està marcant màxims de preus en electricitat per diversos factors: el fred, la falta d'aigua i de vent, la pujada "artificial" del preu del petroli derivada de l'acord del 30 de novembre de l'OPEP i altres països productors. També ha assenyalat que la paralització d'una quarta part de la producció d'energia nuclear a França està provocant que el país compri a Espanya energia més barata i que s'encareixin els preus a l'Estat.

El preu majorista de la llum es dispara un 150%

"Com més fred fa més consum d'electricitat, més demanda, i s'ha de produir amb mitjans més cars, això és així a Espanya, però està sent molt pitjor al centre d'Europa, especialment a França", ha explicat el ministre, que també a assegurat que " tenim a més un problema meteorològic important: no ha plogut gens i l'electricitat més barata és la que es produeix amb aigua; tampoc hi ha vent, i l'energia eòlica ajuda a fer baixar el preu", ha conclòs.

Però el ministre creu que la situació millorarà les properes setmanes gràcies a la meteorologia i la normalització "tard o d'hora" dels mercats al centre d'Europa, particularment a França, on han arribat a 1.000 euros el megawatt per hora, quan la normalitat és entre 50 o 60. "És un problema que ens ve importat de la resta d'Europa", ha afirmat.

Per això, Nadal ha recordat que s'ha encarregat un informe a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) que podria "sortir abans de termini" per veure quins elements del sistema elèctric poden millorar-se per contribuir a la moderació dels preus.