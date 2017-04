Nauta tanca un fons de 155 M€, el quart de la seva història

La firma de capital risc catalana Nauta Capital -una de les més importants d’Espanya per volum gestionat- va anunciar ahir el tancament definitiu del seu quart vehicle inversor per un import final de 155 milions. De fet, la gestora ja havia anunciat el tancament d’un primer tram de 60 milions, i ara hi ha afegit 95 milions més. Amb aquest quart fons, Nauta gestiona actualment un total de 325 milions d’euros. En l’historial de la firma hi ha inversions en algunes de les joies de la corona de l’ecosistema digital català com ara Scytl, Privalia o Social Point, que a principis de febrer va ser comprada per 230 milions d’euros per la cotitzada nord-americana Take-Two.

Els diners compromesos per a aquest nou fons provenen a parts iguals de family offices (societats inversores de famílies amb patrimoni) i inversors institucionals. Entre aquests últims hi ha noms com el Fons d’Inversions Europeu, el fons de capital privat del BBVA o Criteria Venture Capital. Per a Nauta, però, un dels èxits d’aquest nou fons és que la meitat dels diners han arribat d’inversors estrangers, principalment de mercats com el Regne Unit, Luxemburg, Itàlia o la Xina.

Nauta ja ha tancat vuit inversions a través d’aquest fons, entre les quals a Lodgify, start-up barcelonina de software de reserves turístiques. A més, el vehicle que gestionen Dominic Endicott, Carles Ferrer, Daniel Sánchez i Jordi Viñas ha apostat per tres empreses del Regne Unit i Irlanda (CloudIQ, BeMyEye i ChannelSight), dues dels Estats Units (Content Raven i Connected2Fiber) i dues més de Madrid (Geoblink i Nextail). En total, la firma espera entrar en 25 companyies a través d’aquest nou fons que seguirà enfocat en l’àmbit tecnològic. La filosofia continua sent la mateixa i Nauta tancarà inversions d’entre mig milió i set milions d’euros en empreses en les primeres fases de desenvolupament.

Salt endavant

El fons anterior de Nauta va aconseguir 105 milions d’euros l’any 2010, 50 milions menys que ara. A més, l’empresa -que va néixer el 2004 i compta amb oficines a Londres, Boston i Barcelona- també ha anunciat que ha mogut la seva seu londinenca al barri del Soho, un dels epicentres tecnològics de la capital britànica.