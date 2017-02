Nautal duplica la facturació i estrena oficines a Diagonal Mar

La plataforma de lloguer de vaixells Nautal estrena oficines més grans amb vistes al seu actiu més important: el mar. La start-up catalana ha crescut durant l’últim any i duplica el seu espai de treball amb una nova seu al costat del centre comercial Diagonal Mar. Tal com explica el seu conseller delegat, Octavi Uyà, l’empresa catalana va tancar el 2016 amb una facturació de 2,5 milions d’euros, més del doble respecte al milió que va assolir l’any anterior. De cara a aquest any la companyia espera que els seus ingressos es disparin fins als set milions d’euros. La plataforma per trobar o llogar una embarcació encara no ha entrat en beneficis, però no ho considera un objectiu a curt termini. “Hem decidit prioritzar el creixement”, explica l’emprenedor. La start-up va aconseguir tancar una ronda de finançament d’un milió d’euros l’estiu passat i tornarà a buscar inversió de capital risc després de l’estiu del 2017.

Nautal s’ha consolidat com a líder del sector de lloguer de vaixells a Espanya, que suposa un 55% de la seva facturació, i ja treballa en vuit països com a origen dels lloguers i en 22 com a destinació de les embarcacions. Després de l’espanyol, els mercats més importants per a l’empresa són França i Itàlia. A més, la companyia ha contractat un responsable perquè s’ocupi de la captació de clients als Estats Units, un mercat on vol estar més present. Actualment, té una plantilla de 30 persones que creixerà fins a 40 a finals d’any. De cara al futur, Uyà no descarta créixer a través d’adquisicions. “En l’allotjament, els clients tenen al cap Airbnb o Homeaway, hi ha una concentració d’empreses per poder créixer. Nosaltres volem jugar el mateix rol en el lloguer d’embarcacions”, explica l’empresari.

Trencar l’estigma ‘pijo’

La plataforma permet llogar embarcacions a particulars i empreses de xàrter, seguint el model de les companyies de l’economia col·laborativa. Uyà va cofundar l’empresa el 2013 amb tres socis més: Eduardo Robsy, Roger Llovet i Eduard Llovet. La seva idea era democratitzar el lloguer de vaixells i iots per a l’ús durant les vacances. “Volem fer que passi el mateix que va passar en el seu moment amb l’esquí: cal deixar enrere el tòpic que és un objecte de luxe”, va explicar Uyà en una entrevista a l’ARA.