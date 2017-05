Nestlé anuncia una nova inversió de 37 milions d’euros a la fàbrica de Girona

La multinacional de productes d’alimentació Nestlé farà una nova inversió de 37 milions d’euros a la fàbrica de Nescafé de Girona. L’objectiu de la companyia és seguir desenvolupant la capacitat productiva de cafè soluble. Aquesta nova injecció de diners servirà per crear una nova línia de producció. "Tindrà les últimes tecnologies, que ens permetran augmentar la capacitat i el volum, i fer els productes més avançats tecnològicament", ha explicat aquest dimarts el director general de Nestlé, Laurent Dereux.

La segona revolució de les càpsules de cafèD’aquesta manera, la planta de Girona passarà de produir 32.000 tones de cafè soluble a l’any a 38.000. "És una bona notícia perquè la inversió es queda a Girona i perquè ens ajudarà a exportar encara més", ha explicat Dereux. A més, l’ampliació de les línies de producció suposarà la contractació d’una vintena més de treballadors, que se sumaran als 750 que té actualment la planta.

La direcció ha explicat que mai han deixat d’invertir a Girona, ni tan sols amb la crisi. Des del 2007 la planta ja acumula un total de 370 milions d’euros en inversions, fet que l’ha situada com la fàbrica més gran del món de Nestlé en producció de cafè.

La fàbrica també produeix 2.400 milions de càpsules anuals, en 12 línies de producció. Aquestes línies, en canvi, quedaran intactes, perquè els 37 milions d’injecció es destinaran íntegrament a la part del cafè soluble tradicional.

Les obres començaran al setembre, just després que la companyia acabi l’ampliació de la planta fruit de l’última inversió, de 100 milions d’euros. Aquesta nova fase d’obres està previst que s’acabi a mitjans de l’any que ve.

Invertir a Catalunya, malgrat el Procés

El grup considera que el moment actual és òptim per fer inversions, tant a Catalunya com a Espanya. "No creiem que els pròxims anys siguin anys de pertorbació greu per a l’activitat econòmica; nosaltres no fem política però és que, a més, nosaltres estem presents en molts països i estem acostumats a adaptar-nos a tsunamis, terratrèmols, guerres i de tot", ha argumentat Dereux.

La multinacional, que l’any passat va facturar 2.098 milions d’euros, va fer 1.535 milions de negoci a Espanya, on va créixer un 2,1%, tot i que en les xifres globals va caure un 0,6%. Aquest any, però, Dereux ha fet un advertiment als clients: "Hem notat una pujada forta en els preus de les matèries primeres, sobretot del cafè verd, i això farà que alguns productes s’encareixin". Tot i això, el director general de Nestlé no ha volgut especificar quins són aquests productes.

El que segur que no canviarà, segons ha explicat Dereux, són els preus de les càpsules de cafè. Pel que fa a la competència en aquest sector (moltes altres marques han passat a fer càpsules compatibles amb les màquines de Nespresso i Dolce Gusto de Nestlé) el director general de la multinacional ha sigut clar: "Home, preferiríem que no hi haguessin càpsules compatibles, perquè aleshores creixeríem molt més nosaltres, però al final la competència és bona i ens força a millorar; en qualsevol cas, mai hem deixat de créixer en el segment de les càpsules de cafè i el seguim liderant, també en qualitat", ha sentenciat Dereux.

Crítiques a l'impost del sucre

Nestlé també ha criticat la imposició de noves taxes per reduir els problemes de salut. "Compartim la preocupació de l’Organització Mundial de la Salut pel tema del sucre, però no ens sembla que un impost nou sigui una bona resposta a un problema que és multivectorial", ha argumentat Dereux. D'aquesta manera Nestlé s'avança i ja ha marcat posicions al debat sobre si l'impost es podria acabar aplicant també sobre les xocolatines o la pastisseria industrial. També ha demanat que no s’estigmatitzi cap ingredient, en referència a la polèmica per l’oli de palma, que també es troba en petites dosis en alguns productes de la companyia.