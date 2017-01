Neventum amplia capital per entrar en les aplicacions per a fires

La plataforma de proveïdors per a fires i esdeveniments Neventum estrena l’any amb una nova branca de negoci. La companyia barcelonina ha invertit més de mig milió d’euros per entrar en un sector que encara no havia explotat: les aplicacions mòbils de marca blanca per a congressos. “L’objectiu és aconseguir millorar les eines de gestió que ja utilitzen els nostres clients”, explica el conseller delegat de Neventum, Alberto Sanz. D’aquesta manera, la start-up se centrarà a desenvolupar el softwarei crear plataformes mòbils que les fires podran personalitzar sota la seva pròpia marca.

Fins ara el model de negoci de Neventum es limitava a fer de marketplace per als proveïdors que es dediquen a l’organització d’esdeveniments. Constructors d’estands, agències o empreses de càtering són alguns dels serveis que llisten a través de la seva plataforma, que compta amb una base de dades de més de 170.000 expositors. Els seus ingressos li arriben a través de la quantitat fixa que cobren a les empreses que volen aparèixer al cercador. Ara, però, el seu client també és un altre: cites com l’Smart City World Expo o l’Alimentaria podran contractar les seves pròpies aplicacions mòbils a través de Neventum. “Els organitzadors ja són usuaris dels nostres portals i ara els donem un servei nou”, afirma Sanz. Llicenciat en ciències econòmiques, l’emprenedor va fundar Neventum el 2008.

La companyia va entrar en beneficis fa tres anys i reinverteix tot el que guanya en el negoci. L’any passat va facturar 700.000 euros i de cara al 2017 la previsió de l’empresa és superar el milió. El seu negoci, però, és a l’estranger. La plataforma és present en més de 160 països i la majoria de la facturació prové de l’estranger. “Només entre un 4% i un 6% es genera a Espanya”, explica l’empresari català.

Contractacions a la vista

A més de la nova aposta, Neventum també preveu augmentar el seu equip. L’empresa té unes oficines al barri de Sants de Barcelona on treballen actualment 16 persones. No obstant, Sanz explica que la previsió és que la plantilla creixi fins a almenys 30 persones al tancament del 2017 per reforçar l’àrea tecnològica que desenvoluparà el negoci de les aplicacions mòbils.