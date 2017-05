El Nobel Jean Tirole reclama "adaptar-se ràpid" a la nova economia per combatre els populismes

Jean Tirole, premi Nobel d'Economia el 2014, ha reclamat als governants que actuïn "molt ràpidament" per adaptar-se a la nova economia si volen combatre el populisme.

"D'aquí uns anys un ordinador serà millor diagnosticant que un metge... i què passarà amb aquell metge que ha estat estudiant una carrera durant anys?", s'ha preguntat. Segons Tirole, el risc és que molts ciutadans es trobin sense feina, o treballant en feines que no desitgen, malgrat tenir una qualificació que en teoria els permetria aspirar a una cosa millor. El premi Nobel ha alertat que això és un caldo de cultiu ideal per a la proliferació dels populismes. "Si no ens anticipem, la societat tindrà greus problemes i els populistes es lucraran", ha afirmat durant la seva participació en la trobada anual que el Cercle d'Economia celebra a Sitges.

Una sola pregunta per al president

Tirole també ha defensat que "cal protegir els treballadors, no els llocs de treball" com, en la seva opinió, passa a molts països europeus actualment. L'economista defensa que els governants s'han de preocupar que qui es quedi sense feina en trobi una altra ràpidament, en comptes de preocupar-se perquè les persones no es quedin sense feina.

Preguntat per l'opinió que li mereix Emmanuel Macron, Tirole ha assegurat que és un polític "capaç". "Però com a president no en tinc ni idea", ha reblat. En tot cas, ha assegurat que la clau serà el seu primer any de mandat perquè "si t'has de moure, és en el primer any quan ho has de fer".