Norwegian també tindrà un vol directe entre Barcelona i Buenos Aires. L’aerolínia de baix cost ha anunciat aquest dimarts que començarà a operar a finals d’any amb una base a l’Argentina, on hi tindrà 10 avions Boeing 737. La companyia ja ha demanat els certificats pertinents a les autoritats del país i està a l’espera d’aconseguir els drets per operar-hi vols domèstics.

Aquesta xarxa connectaria amb les altres bases que té la 'low cost' a ciutats com Barcelona, Londres, París o Oslo, segons ha confirmat el conseller delegat de l’aerolínia, Bjorn Kjos. Norwegian ja havia creat una companyia per començar a operar a l’Argentina a principis d’any per estendre el seu model de llarg radi de baix cost a l’Amèrica Llatina. L'operativa, però, encara ha de rebre la llum verda de l'autoritat de l'aviació civil argentina, que hauria d'arribar abans de l'estiu.

"Hem entregat els papers i ja hem demanat les rutes", ha explicat Kjos. Tot i així, el conseller delegat ha admès que l'operativa entre Barcelona i l'Argentina serà la més complicada de la llista. Per poder volar entre tots dos països Norwegian ha de seguir el tractat bilateral vigent, que és força limitat i la condiciona a la creació d'una filial.

L'aerolínia no ha definit encara quines seran les destinacions domèstiques, a banda de Buenos Aires, que podria incloure aquesta nova operativa. L'anunci coincideix amb el nou vol entre el Prat i Buenos Aires de la nova marca d’IAG per al llarg radi de baix cost de Barcelona, Level. En aquest segment, Norwegian també haurà de competir amb companyies llatinoamericanes com Latam o Avianca.

A banda de l'expansió a l'Argentina, Norwegian també està estudiant obrir una segona base a l'Àsia, on actualment ja opera des del seu 'hub' de Bangkok. Aquest estiu, l'aerolínia estrenarà els nous quatre vols des de Barcelona als Estats Units, amb rutes a Nova York, Los Angeles, Miami i San Francisco.