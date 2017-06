Norwegian enlaira el seu primer 'low cost' als EUA des del Prat

La batalla dels vols transoceànics a baix preu des del Prat ja ha començat. L'aerolínia Norwegian ha inaugurat aquest dilluns els seus vols transoceànics entre Barcelona i els Estats Units amb un vol a Los Angeles, una setmana després que Level -del grup IAG- també posés en marxa les seves rutes 'low cost' de llarg radi.

A dos quarts de tres del migdia s'ha enlairat el primer vol que connecta la capital catalana amb Los Angeles: portava 254 passatgers a bord de les 291 places disponibles. El director de relacions institucionals de Norwegian, Alfons Claver, ha explicat que en els pròxims deu dies "més de 5.000 passatgers" agafaran una de les noves rutes que la companyia ofereix als Estats Units.

En concret, hi haurà quatre vols setmanals cap a Nova York-Newmark, tres freqüències a la setmana cap a Los Angeles i San Francisco-Oakland i dos vols setmanals cap a Miami-Fort Lauderdale. En total, 255.000 places entre Barcelona i els Estats Units des d'avui i fins a la primavera que ve, amb uns preus que parteixen dels 149 euros per trajecte, amb les taxes incloses.

Per Claver, aquestes xifres "demostren la necessitat latent que hi havia de connexions directes"."L'any passat més de 200.000 persones van viatjar entre Califòrnia i Catalunya sense vols directes, un fet que demostra que hi havia un mercat insatisfet i latent", ha assegurat Claver.

La batalla pels vols directes

"El coll d'ampolla no és a Espanya, sinó a l'altre cantó". D'aquesta manera ha respost la direcció de la companyia quan se li ha preguntat pels problemes derivats dels convenis entre Espanya i Rússia que compliquen a l'aerolínia volar des de Barcelona i sense escales quan ha de sobrevolar espai aeri rus (com per exemple en el vol Barcelona-Tòquio).

Claver ha explicat que Espanya "té una postura molt liberal en relació als convenis bilaterals" i ha aclarit que "no només depèn d'Espanya, sinó que hi ha d'haver l'altra part que col·labori i aquí és on hi ha el coll d'ampolla". Tot i això, pel responsable de relacions institucionals de Norwegian, fins ara Barcelona "patia una anomalia en les connexions aèries internacionals", perquè "és una ciutat de nivell internacional que està dins del circuit de ciutats globals". Val a dir, però, que recentment Norwegian ha anunciat la seva intenció d'expandir la seva activitat de llarg radi a l'aeroport de Barajas.

Segons la companyia, Rússia és un país amb un fort control sobre el seu espai aeri, i per tant, més restrictiu que d'altres, com ara els Estats Units. De fet, Espanya no és l'únic país amb acords bilaterals amb Rússia que només preveuen un aeroport i una aerolínia per país; passa el mateix amb d'altres, com Noruega, Dinamarca, Suècia o el Regne Unit.