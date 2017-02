Nou rècord històric d'exportacions: Catalunya ven més de 65.000 milions a fora per primera vegada

Les empreses catalanes van batre el 2016, per sisè any consecutiu, un nou rècord d'exportacions. Així ho mostren les dades publicades aquest dilluns pel Ministeri d'Economia, segons les quals Catalunya va exportar més de 65.000 milions d'euros per primera vegada. En concret, van ser 65.142 milions, un 2% més que al 2015. La Generalitat ha destacat que aquest increment és més elevat que el de la mitjana de la zona euro (+0,7%) o el de potències industrials com Alemanya (+1,2%) o Itàlia (+1,1%).

Com és habitual també, Catalunya ha estat la comunitat més exportadora d'Espanya, ja que més d'una quarta part de les vendes a l'estranger (un 25,6%) les van fer empreses catalanes. La segona comunitat més exportadora és el País Valencià (11,3%) i la tercera és Madrid (11,1%). Entre les dues, però, exporten menys del que ho fa Catalunya.

Catalunya ja exporta un 65% més a l’estranger que a Espanya

Per al secretari d'Empresa i Competitivitat, Joan Aregio, aquests registres són "el resultat de l'esforç perseverant, insistent i permanent de l'empresa catalana, una de les més internacionalitzades del nostre entorn".

Per províncies, les empreses de Barcelona acaparen gairebé el 80% de l'activitat exportadora, mentre que Tarragona és la segona, Girona la tercera i Lleida la quarta. I de totes elles, Tarragona va ser l'única que va patir descensos l'any passat. En concret, les exportacions tarragonines van baixar un 1,5%.

També creix el dèficit comercial

L'única mala notícia que contenen les dades és que també augmenta el dèficit comercial (és a dir, que Catalunya importa més del que exporta). En concret, Catalunya va importar l'any passat productes i serveis valorats en 77.800 milions, un 2,4% més.

Això significa que Catalunya va tancar el 2016 havent importat prop de 12.700 milions més dels que havia exportat, xifra que suposa un augment del 4% respecte al 2015.

Igual que l'augment de les exportacions ha estat constant des de l'inici de la crisi, la crescuda de les importacions està sent especialment intensa en els últims anys, coincidint amb la recuperació de l'economia catalana.