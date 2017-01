Nou rècord de passatgers al Prat: més de 44 milions el 2016

L'aeroport del Prat va tancar el 2016 amb un nou rècord de passatgers: més de 44 milions de viatgers en total i un 11,2% més respecte de l'any anterior. En el balanç de l'any, el mes d'agost va ser el millor per a l'aeròdrom i va superar tots els registres anteriors amb 4,7 milions de passatgers. El desembre, però, també va ser un mes especialment bo, el millor de la seva història, amb més de 3 milions de passatgers. En aquest sentit, els increments van ser similars tant en els vols nacionals (+11,4%) com en els internacionals (+11,1%), segons les dades publicades aquest dimecres per Aena.

No obstant això, els bons resultats no han arribat de la mateixa manera a tot Catalunya. L'aeroport de Girona va registrar la pitjor dada des del 2003, amb 1,6 milions de passatgers i una davallada del 6,2% respecte de l'any anterior. Aquestes xifres el situen entre les deu infraestructures que perden usuaris de tot l'Estat, per darrere de Burgos (-48,4%) o Salamanca (-32,6%). Les instal·lacions de Vilobí d'Onyar (Selva) acumulen vuit anys consecutius de davallades en el global anual de passatgers, i aquest cop la caiguda ha estat inferior a la del 2015.

Els 1,6 milions de passatgers de l'aeroport de Girona queden lleugerament per sobre dels 1,5 que la Generalitat va considerar com a llindar mínim sostenible perquè l'economia de la zona no se'n ressenti. D'altra banda, l'aeròdrom de Reus va aconseguir reflotar els mals resultats de l'any passat i va créixer un 16% en el volum de passatgers, fins als 817.611 usuaris.

El Prat explora els seus límits Més creixement que a Barajas

Barajas va tornar a liderar el trànsit aeri a Espanya, amb més de 50 milions de passatgers. Tot i així, a diferència del tancament del 2015, l'any passat el Prat va créixer a un ritme superior al de l'aeroport madrileny, que va millorar els resultats en un 7,7% respecte de la dada de dos dígits de la infraestructura catalana (11,2% més). Durant l'agost de rècord de l'any passat, el Prat ja va tornar a prendre la primera posició i va superar els increments interanuals de Barajas, que li havia esgarrapat aquesta corona l'estiu anterior.

El 2016 també va ser un any de rècord històric per al conjunt de la xarxa d'Aena, que va créixer més de 230 milions de viatgers anuals, un 11% més respecte de l'any anterior. Amb aquesta dada, els aeroports de l'Estat van deixar enrere l'últim millor registre del 2007, abans de la crisi, quan va arribar als 210 milions de passatgers. De fet, el creixement d'Aena supera les previsions de l'organisme, que havia estimat un augment del 6,2%.

L'any passat també es va tancar amb un nou rècord de passatgers internacionals, que van arribar als 161,7 milions, un 12% més, mentre que els usuaris dels vols nacionals van augmentar un 8,8%, fins als 67,5 milions.