Nova vaga de taxistes a Barcelona per protestar contra les llicències VTC

El sector del taxi es torna a mobilitzar aquest dimecres contra les llicències de lloguer de vehicles amb conductor ( VTC), les mateixes que utilitzen plataformes de transport com Uber o Cabify per operar a Espanya. Els taxistes de Barcelona faran una aturada del servei entre les 10.00 h i les 14.00 h, mentre que a Madrid i a altres ciutats de l'estat espanyol la vaga pararà l'activitat entre les 10 i les 12.

A més de la vaga, una desena d'entitats del sector, també han convocat una manifestació a les 10.30 h que anirà de plaça Catalunya fins a la delegació del govern espanyol a Barcelona, al carrer Mallorca, on els representats intentaran reunir-se amb les autoritats per explicar les seves demandes. Aquesta jornada de reivindicacions segueix la protesta que el sector va organitzar el 16 de març, amb una vaga que va deixar la capital catalana sense taxis durant 12 hores.

Per què protesta el sector del taxi?El focus de la protesta és que les autoritats garanteixin la proporció d'una autorització VTC per a cada llicència de taxi. A més, associacions com Elite Taxi –una de les més bel·ligerants contra Uber i Cabify– també reivindiquen que les VTC hagin de pagar un IVA del 21% com a servei de luxe i que s'identifiquin amb un distintiu als vehicles. A diferència de les autoritzacions per al taxi, les llicències VTC tenen algunes condicions específiques, com el fet que els seus serveis només es poden contractar prèviament, per exemple, a través d’una aplicació.

La patronal de les VTC a Espanya, Unauto, ja va enviar ahir un comunicat en què defensa la seva activitat com a resposta a les mobilitzacions d'aquest dimecres. Segons l'organització, el seu servei és legal i en cap cas representa una "competència deslleial" per als taxistes. En aquest sentit, recorden que la llei els permet fixar els seus propis preus i, per tant, oferir tarifes més ajustades que el taxi. També neguen les crítiques que els acusen de no pagar impostos o tributar a altres països.